Depozitul Crescător, la Piraeus

Piraeus Bank România a lansat Depozitul Crescător, instrument de economisire cu dobîndă progresivă de pînă la 17% pentru economiile în lei, respectiv la 10% pentru cele în euro, cu o perioadă de maturitate de 6 şi 12 luni, oferta vizînd populaţia. Depozitul poate fi constituit pe o perioadă de 6 sau 12 luni, iar în cazul lichidării depozitului înainte de termen, banca garantează bonificarea procentului de dobîndă aferent primei luni, fără a penaliza beneficiarul prin aplicarea dobînzii de cont curent, ca în cazul celorlalte depozite. Suma minimă pentru constituirea depozitelor în lei este de 7.500 lei, iar pentru cele în moneda unică europeană - de 2.000 euro. La depozitele în lei constituite pe 6 luni, dobînda creşte de la 6% în prima lună, la 16% în luna a 6-a, iar pentru cele în euro, urcă de la 2,75%, la 8,75% pe an. O persoană care economiseşte cel puţin 7.500 lei pe o perioadă de un an, primeşte o dobîndă anuală de 6,5% în prima lună, care va creşte progresiv pînă la 17% în luna de maturitate a depozitului. Pentru un depozit de cel puţin 2.000 euro cu maturitatea la un an, banca plăteşte o dobîndă anuală de 3% în prima lună, urmînd ca aceasta să ajungă la 10% în luna a 12-a, arată oferta băncii. În plus, beneficiarul poate suplimenta de pînă la cinci ori suma iniţială a depozitului, în orice moment, pînă la data scadentă.