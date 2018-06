Depozitul și salteaua nu te îmbogățesc

Să-ți ții banii doar în depozite bancare și conturi curente nu e tocmai cea mai fericită idee. Dacă vrei să câștigi, trebuie să și riști un pic și să-ți diversifici investițiile - există acțiuni la bursă, fonduri mutuale și chiar fonduri de pensii în Pilonul III. „Statul ne pune pe masă, dar nu ne bagă în buzunar, o deductibilitate fiscală de 400 euro/an. Câți dintre noi o folosim?“, întreabă șeful bursei autohtone, Lucian Anghel, care amintește că, în ultimii trei ani, randamentul pieței de capital a fost de 50%, mult peste rata inflației. În 2018, inflația e de 5%; acoperă asta dobânda oferită la depozite sau pierzi, de fapt, bani?

Principiul de a avea doar depozite sau conturi curente, ca să nu spunem bani la saltea, nu este cel mai sănătos, cel mai bine fiind să investim câte puţin în cât mai multe instrumente, inclusiv în acţiuni la bursă, fonduri mutuale și fonduri de pensii, spune preşedintele Bursei de Valori Bucureşti (BVB), Lucian Anghel - „Nu trebuie să uităm că avem și un Pilon III de pensii. Statul ne pune pe masă, dar nu ne bagă în buzunar, o deductibilitate fiscală de 400 euro pe an. În Pilonul III sunt banii noştri și nimeni nu are cum să se atingă de ei“. El a reamintit că inflaţia depăşeşte 5% în 2018, moment în care investitorii de retail ar trebui să se întrebe dacă plasamentele lor din ultimele 12 luni le-au adus un câștig de cel puțin 5%, pentru a acoperi creșterea prețurilor. Anghel a mai notat că randamentul obținut la BVB, în ultimii trei ani, a fost de 50%, mult peste inflație - „Dacă ne uităm şi la celelalte burse nu putem spune că au performat prost. Budapesta, Praga, Varşovia - toate sunt pe plus, analizând o perioadă mai lungă de timp. Prin comparaţie cu celelalte burse regionale, randamentul nostru este mult mai bun. Una dintre explicaţii este că se bazează şi pe o creştere economică consistentă “. Comparativ, Anghel a vorbit despre investiţiile în piaţa imobiliară, afirmând că preţul unui apartament cu două camere nu a ajuns în prezent la cel cu care a fost achiziţionat în 2008. Nu-n ultimul rând, șeful BVB a vorbit și despre volatilitate - „Ea poate aduce şi fluctuaţii şi scăderi, dar şi oportunităţi. Sunt momente în care volatilitatea ne oferă şansa de a intra, de a achiziţiona în piaţă la un preţ mai redus o companie care, poate, din punct de vedere fundamental, nu e afectată. Poate e afectată de un zvon general, care influenţează piaţa. Cu scăderi şi creşteri pe termen lung, rezultatele sunt pozitive. Comparând cu ce a fost în 2008, înainte de criză, adăugând şi dividendele, suntem mult pe plus“. În acest an, în ciuda corecțiilor puternice din primele luni, BVB a crescut cu 11,54%, incluzând dividendele.