Depreciere uşoară a leului

Perioada bună a leului s-a încheiat ieri, când moneda naţională a pierdut 0,09% în faţa euro, ajungând la 4,2525 lei/euro. Şi dolarul american a câştigat teren în raport cu leul, respectiv 0,35%, până la 2,9489 lei/dolar. Dealerii ING nu sunt îngrijoraţi, estimând că leul va reveni pe creştere uşoară, datorită câştigurilor înregistrate pe bursele internaţionale. Tot ieri, leul şi-a continuat aprecierea în faţa francului elveţian, paritatea afişată de banca centrală fiind de 3,7167 lei/fanc, cu 0,43 bani sub nivelul de miercuri. Pe piaţa monetară, dobânzile pe termen foarte scurt au crescut faţă de şedinţa precedentă, situându-se sub rata dobânzii de politică monetară, de 6,25% pe an.