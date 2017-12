Depreciere uşoară a leului

Leul s-a depreciat uşor, ieri, în raport cu euro, mişcarea fiind în linie cu corecţiile înregistrate de valutele din regiune, astfel că, la închiderea şedinţei, euro a fost tranzacţionat la 4,1275 - 4,1305 lei/euro, paritate cu 0,9 bani peste ultimele cotaţii de luni. Cursul de referinţă anunţat ieri de BNR, de 4,1319 lei/euro, a crescut uşor, cu 0,67 bani, raportat la rata publicată luni, de 4,1252 lei/euro. Dobânzile practicate marţi de băncile comerciale pentru plasamentele pe termen de o zi variază între 7,3% şi 7,8%, uşor peste randamentele de la finalul şedinţei de luni, de 7% - 7,5%. Pe de altă parte, dobânzile afişate pentru depozitele cu scadenţa la o săptămână au scăzut uşor, la 7,51% - 8,01%, faţă de randamentele publicate în ziua anterioară, de 7,7% - 8,19%. Economist Intelligence Unit (EIU) a revizuit uşor în urcare estimarea privind cursul de schimb la finele acestui an, de la 3,97, la 4,14 lei/euro, şi anticipează o rată de schimb de 4,17 lei/euro la sfârşitul lui 2011. Analiştii EIU anticipează un curs mediu de 4,2 lei/euro în acest an şi de 4,18 lei/euro în 2011. Prognoza din luna noiembrie indica un curs mediu de 4,27 lei/euro pentru acest an şi o cotaţie de 4,12 lei/euro în 2011. EIU a revizuit uşor şi estimările privind rata anuală a inflaţiei, de la 3,8%, la 3,9% pentru finele lui 2010, şi de la 3,3%, la 3% în 2011. Analiştii instituţiei atrag atenţia că principale riscuri pentru estimările privind inflaţia sunt legate de cursul valutar şi de posibilitatea majorării accizelor şi a TVA în 2010.