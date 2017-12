„Deprecierea leului este pur speculativă”

URMĂRILE „GREXITULUI” Cursul de schimb s-ar putea îndrepta uşor spre nivelul de 5 lei/euro, indiferent dacă Grecia iese sau nu din zona euro, presiunile pe monedele din regiune urmând să continue şi în anii următori, consideră directorul general al ING Bank, Mişu Negriţoiu. „Prognoza ING pentru sfârşitul anului era cam unde este leul azi. Evident, la data respectivă, nu aveam în calcul evoluţiile din zona euro, alegerile din Grecia şi aşa mai departe. Eu cred că leul se poate îndrepta uşor către 5 unităţi/euro”, spune şeful ING Bank, precizând că, deşi problema cea mai presantă a Europei este Grecia, slăbiciuni se regăsesc în toate statele din sudul continentului şi în cele de la periferia zonei euro. „Nu se ştie dacă mai vine la rând o ţară sau alta. La noi, pericolul este în creştere din două considerente - o dată suntem vulnerabili la expunerea grecească în România, iar în al doilea rând, tipicul politicii noastre monetare este unul destul de mult legat de euro, având în vedere dimensiunea portofoliului de credite denominate în euro. Este un plus de risc”, spune Negriţoiu.

PRESIUNE EXTERNĂ Directorul ING subliniază că deprecierea leului este în principal speculativă, spre deosebire de 2008, când a existat o repoziţionare investiţională, iar ieşirile de capital erau legitime. Acum însă, banca centrală nu-şi va mai permite să transfere presiunile în piaţa monetară şi să crească dobânzile. „Nu avem o problemă internă care să ducă la deprecierea leului. Acum deprecierea vine aproape exclusiv din problemele zonei euro şi din presiunea speculativă. Este o situaţie diferită decât cea din 2008 - 2009, când investitorii se retrăgeau de aici şi vroiau să-şi vândă banii. Azi nu avem ieşiri de capital din România pentru că nici capital pe termen scurt nu prea mai este. Nu prea mai are cine să plece, ca să zicem aşa. Şi atunci, deprecierea leului este de natură speculativă. Dacă n-ar fi contextul euro, n-ar fi aceeaşi presiune pe depreciere”, afirmă Negriţoiu.

APĂRAREA LEULUI COSTĂ Potrivit bancherului, a spune că Banca Naţională a României „ţine cursul” este simplist: „Desigur că intervine, desigur că protejează leul, are resurse cu care poate să limiteze deprecierea. Nu poate să o facă în totalitate şi asta se vede, însă banca centrală cheltuieşte nişte bani cu apărarea leului. Tot mai multe bănci centrale încearcă să ajute la ieşirea din criză şi chiar la reluarea creşterii economice. România are noroc că nu are probleme cu inflaţia şi şomajul”. Moneda naţională a încheiat săptămâna trecută în jurul nivelului de 4,47 lei/euro, o depreciere mult sub nivelul consemnat de valutele din regiune. Pe pieţele externe, cotaţia maximă a monedei naţionale s-a apropiat de 4,5 lei/euro. Peste acest prag, analiştii estimează că deprecierea va fi mult mai abruptă.