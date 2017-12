Deprecierea leului reflectă riscurile macroeconomice din România

Potrivit site-ului grec Euro2day, care citează Thomson Financial, Citigroup a revizuit recomandarea privind acţiunile OMV, acţionarul majoritar al Petrom, de la “menţine” la “vînzare”, unul dintre motive fiind deprecierea leului, care reflectă, în opinia băncii, riscurile macroeconomice din România. Totodată, Citigroup a redus preţul ţintă pentru titlurile grupului austriac, de la 55 de euro pe unitate, la 44 de euro pe unitate. Banca a explicat ieri că vînzările de acţiuni OMV din această perioadă se încadrează în tendinţa negativă generală a pieţei, iar titlurile sînt cotate în prezent cu 12% sub nivelul de la începutul acestui an. Grupul austriac este singura companie din sectorul petrolier european care a reuşit o restructurare reală, potrivit Citigroup, care nu anticipează că titlurile OMV au potenţialul să revină, ca urmare a mai multor factori negativi. Aceşti factori sînt cotaţia redusă a leului, care reflectă amplificarea riscurilor macroeconomice din România, iar analiştii Citigroup sînt îngrijoraţi în legătură cu cererea de petrol şi perspectiva majorării preţului gazelor. De asemenea, există o probabilitate redusă ca OMV să reuşească să preia MOL, iar Citigroup apreciază că există şanse mici ca grupul austriac să îşi dezvolte operaţiunile în domeniul gazelor, ca urmare a problemelor în sector.