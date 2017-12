Deputat de Constanţa, acuzat de Ludovic Orban că e omul ruşilor de la Gazprom

06:27:22 / 16 Martie 2017

Orban

Din păcate electoratul s-a lămurit cum stă treaba cu ”liberalii” ăștia de cumetrie. În plus Orban a făcut parte din guverne anterioare, acelea care și-au adus contribuția la ruinarea țării, alături de celelalte partide de cumetrie gen psd, udmr, etc. Ce credibilitate, ce garanții, ce viziune? A venit s-o sugă puțin și la Constanța, vrea sprijin gen. Plm.