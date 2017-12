Deputat liberal: PNL este în derivă, organizarea e praf, politica pumnului în gură e principiul suprem

09:08:27 / 02 August 2016

PNL PE TUŞE

Doamna Tusa ,la fel ca alti asa zisi liberali , evita sa aminteasca faptul ca liberalismul , atata cat era , a disparut o data cu inhaitarea PNL cu PSD in USL . Atunci a tacut ca un peste fiert . In Constanta PNL a fost complice cu PSD in toate imprejurarile .si dna Tusa evita sa-i citeze pe cei vinovati : Hasotti , Dragomir , Manea .Dna Tusa putea sa aiba curajul si sa ceara indepartarea imediata a celor de mai sus , dar tace diplomatic , sperand ca lupii sa se imbrace in blana de oaie si sa continue cu aceeasi poltica si obiceiuri . Si mai e ceva : dna Tusa a devenit subit constienta de fapte si situatii pe care noi le-am stiut de mult , dar pe care dansa le-a ignorant . Se vede ca se pregateste sa treaca in alt partid , adica sa demonstreze ca si dansa este determinata de aceleasi interese personale . O intrebare : Dna Tusa a citit capodopera politicianista semnata de Hasotti , " Liberal in opozitie " ? Dupa ce ani de zile ai criticat si condamnat politrica PSD ( pe buna dreptate ) cum se explica faptul ca a trecut in USL alaturi de Iliescu , Nastase si Ponta ? De ce n-a avut minima demnitate sa demisioneze , ca oricum, tot lua pensia suplientara pe trei legislature asa cum prevede ultima creatie banditeasca de care profita si asa zisii liberali ? Ne intrebam inca o data : despre ce liberalism e4ste vorba si de ce dna Tusa , indignata nu-si da imediat demisia ?