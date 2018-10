Deputat PSD: Solicit EXPULZAREA de urgenţă a ambasadorului american Klemm

Deputatul PSD, Liviu Pleşoianu, solicită expulzarea ambasadorului SUA la Bucureşti, Hans Klemm, pe motiv că nu mai pot fi tolerate ingerenţele oficialului american în activitatea parlamentară, guvernamentală şi în justiţie.

"În acord cu prevederile Convenţiei de la Viena privind relaţiile diplomatice, solicit EXPULZAREA de urgenţă a ambasadorului american Hans Klemm! Date fiind ingerinţele repetate în treburile interne ale ţării mele, solicit expulzarea de urgenţă a ambasadorului Hans Klemm. Dacă suntem cu adevărat un stat independent şi suveran, dacă ne respectăm Constituţia şi pe noi înşine, nu mai putem tolera amestecul acestui ambasador în activitatea parlamentară şi guvernamentală, precum şi în justiţia românească. Nu e absolut deloc treaba ambasadorului Hans Klemm, aşa cum nu e, în general, treaba niciunui ambasador cum anume hotărâm noi să ne construim propriul cadru legislativ! Nu e treaba lui Klemm în ce fel îşi desfăşoară activitatea Inspecţia Judiciară!", a declarat Liviu Pleşoianu, într-o postare marţi pe Facebook.

Acesta se întreabă cu ce îl deranjează pe ambasadorul Hans Klemm, faptul că România nu vrea să devină un "paşalâc" al procurorilor în care a investit administraţia Obama şi că ţara noastră vrea de fapt să pună ordine în haosul din justiţie.

"Hans Klemm, ambasadorul-OXYMORON: „Activitatea Inspecţiei Judiciare din ultimul an şi jumătate este în mod deosebit dificil de înţeles în orice alt fel decât acela că a devenit un instrument manipulat politic.” ... Ce anume vă „îngrijorează”, domnule Klemm? Faptul că vrem să avem un stat de drept adevărat şi nu un PAŞALÂC AL acelor PROCURORI în care a investit Administraţia OBAMA? Faptul că vrem să punem ordine în haosul judiciar controlat pe care l-aţi susţinut frenetic pentru că v-a servit anumite interese? În calitate de deputat al poporul român, vă spun RĂSPICAT că NU am de gând să tolerez atitudinea asta de GUVERNATOR DE COLONIE, atitudine pe care aţi afişat-o din prima secundă a mandatului de ambasador SUA la Bucureşti!", a completat Pleşoianu.

Deputatul PSD a adăugat că oficialul american a jignit de nenumărate ori poporul români şi i-a certat pe cetăţeni pentru opţiunile lor electorale.

"Aţi jignit în mult prea multe rânduri poporul român! Cu un tupeu INIMAGINABIL, v-aţi permis să CERTAŢI POPORUL ROMÂN pentru opţiunile sale electorale! După alegerile locale din anul 2016, cu un tupeu de vătaf care li se adresează slugilor sale, aţi spus aşa: „Votanţii români au vorbit. Au ales candidatul care le-a plăcut cel mai mult. Este greu să înţeleg modul în care ei au gândit (...) Cred că se transmite un mesaj periculos către SUA, către partenerii internaţionali ai României şi către cetăţenii români când politicieni care au fost, în acest caz, investigaţi, judecaţi şi apoi condamnaţi la închisoare sunt aleşi primari”", a mai spus social-democratul.

Liviu Pleşoianu susţine că Hans Klemm are un discurs "securistoid" în cazul Liei Olguţa Vasilescu şi Mircia Gutău, despre care a afirmat că sunt acuzaţi de corupţie, încurajând românii să nu-i voteze pe cei doi.

"...Vă spun ceva cazurile Mircia Gutău sau Lia Olguţa Vasilescu, „Ne-excelenţa” voastră? ...Dar nu v-aţi oprit. Înainte de alegerile parlamentare, aţi #INSISTAT: „Eu încurajez partidele politice să selecteze candidaţi care nu sunt acuzaţi de acte de corupţie şi, de asemenea, încurajez românii să nu voteze candidaţi care au fost acuzaţi de corupţie”. ...Însă, DIN NOU, poporul român majoritar nu a achiesat la discursul dvs. SECURISTOID, care nu are nicio legătură cu valorile democraţiei americane!", a mai zis deputatul PSD.

Totodată, social-democratul aminteşte de faptul că ambasadorul SUA în România a încurajat protestele din țara noastră.

"...Să mai amintesc faptul că v-aţi declarat #INSPIRAT de protestele manipulate şi controlate care au dus la dărâmarea unui guvern legitim în anul 2015? Hans Klemm, Guvernatorul Coloniei „Românica”: „Aici, în România, anul trecut, la începutul lunii noiembrie, cu doar câteva luni în urmă, am fost martorul unor lucruri de care cred că Martin Luther King Jr ar fi fost foarte mândru. Zeci de mii de oameni s-au adunat în toată ţara în mod paşnic pentru a cere schimbarea, aşa cum ne învaţă moştenirea lui Martin Luther King Jr să facem. Am fost impresionat îndeosebi de pasiunea tinerilor care îşi doresc un viitor mai bun, unul în care statul de drept triumfă şi lupta împotriva corupţiei este regula. Sper că acei protestatari şi alţi oameni vor mărşălui din nou către secţiile de votare atunci când va sosi momentul să-şi exercite puterea supremă, votul, pentru a alege persoane care vor fi lideri responsabili ai acestei naţiuni şi conducători ai cetăţenilor săi. Cred că România a făcut recent un pas imens către un viitor extraordinar şi, deşi nu putem vedea ce se află înainte, am deplină încredere în cetăţenii acestei măreţe ţări în acest an electoral şi în dorinţa lor de a avea un guvern care să-i slujească bine", a mai susţinut Pleşoianu.

Deputatul PSD mai spune că Hans Klemm nu numai că a încurajat prostele, ci a îndemnat românii să voteze împotriva partidului de guvernământ.

"...Cu alte cuvinte, aţi aplaudat şi ÎNCURAJAT protestele care au dat jos un guvern cu largă susţinere populară. Apoi, aţi îndemnat PE FAŢĂ la vot împotriva partidului care guverna legitim. ...Nu îl mai citaţi pe Martin Luther King! Sunteţi exemplificarea perfectă a categoriei de #MANIPULATORI şi #INSTIGATORI cu care a avut de luptat Martin Luther King toată viaţa sa! ...Evident, nici mai departe, în 2017, nu aţi înţeles să vă comportaţi ca un diplomat decent. Într-un nou exces de zel tipic pentru un #COLONIALIST aflat în misiune, aţi grăit astfel: „Am fost la Universitatea 'Babeş-Bolyai' unde am discutat despre evenimentele din România, despre nefericita hotărâre a Guvernului de a face paşi înapoi în privinţa unor prevederi referitoare la corupţie, despre răspunsul extraordinar al românilor, care constituie o sursă de inspiraţie şi, din fericire, despre decizia ulterioară a Guvernului de a retrage acea legislaţie”", a explicat Pleşoianu.

Sursa citată îi transmite lui Klemm că românii nu sunt sclavii nimănui, iar România nu este "o colonie administrată de peste ocean".

"...Dar despre „răspunsul extraordinar al românilor” care au VOTAT MASIV împotriva NOII SECURITĂŢI pe care o susţineţi clipă de clipă ce anume aveţi de zis, domnule GUVERNATOR? Dacă ţineţi neapărat să determinaţi acest popor să vă deteste, vă anunţ că sunteţi pe drumul cel bun şi pe banda de mare viteză! ...Nu suntem sclavii nimănui, să vă intre bine în cap acest lucru! Pentru toate acestea şi pentru multe alte afirmaţii, poziţionări şi atitudini de STĂPÂN DE COLONIE, solicit EXPULZAREA DE URGENŢĂ a ambasadorului Hans Klemm. E cazul ca America să înceapă să ne trateze cu RESPECT REAL! ...Iar dacă ministrul de Externe şi premierul nu iau imediat măsurile care se impun, înseamnă că acceptă tacit statutul de COLONIE ADMINISTRATĂ DE PESTE OCEAN!", a precizat Liviu Pleşoianu.

Deputatul PSD îşi încheie ironic postarea, asigurându-l pe ambasadorul SUA la Bucureşti că îi va oferi toată susţinerea în lupta anticorupţie din Statele Unite.

"P.S. În plus, am un mesaj pentru Partenerul nostru Strategic: ţin să vă asigur de toată susţinerea în ceea ce priveşte lupta anticorupţie din ţara dvs! Vă suntem alături şi credem că veţi reuşi să combateţi acest flagel. Ne îngrijorează creşterea exponenţială a volumului de amenzi pentru dare de mită în străinătate pe care trebuie să le plătească foarte multe companii americane, dar credem că aveţi capacitatea de a vă redresa. Vă încurajăm să continuaţi lupta anticorupţie din SUA, aceasta fiind o componentă esenţială a Parteneriatului nostru, la care România ţine foarte mult! P.P.S. Şi nu uitaţi care e etimologia cuvântului “oxymoron”: “from Greek oxymoron, noun use of neuter of oxymoros (adj.) “pointedly foolish,” from oxys “sharp” (see acrid ) + moros “stupid” (see moron)”", a conchis Pleşoianu.