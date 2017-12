Deputat vasluian condamnat pentru viol

20:08:29 / 25 Iulie 2015

Informatie" PROASTA'"

Daca tot scrii minciuni si aberatii, spune cel putin cine este acest Dan Bordeianu si mai ales cine si ce partid l-a facut parlamentar ca sa primeasca si indemnizatie lunara de 10.000 euro dupa ce nu va mai fi parlamentar,.Ca prima problema si a doua problema nu vedeti ca insasi Liviu Dragnea Infractor si condamnat la un an de puscarie , alaltaieri a fost DESEMNAT si apoi ALES , presedinte cica INTERIMAR pana la congres, Aceasta este DEMAGOGIA TUTUROR PARTIDELOR ROMANESTI DE DUPA DECEMBRIE 1989, una spun si scriu in STATUT daca au ca eu de 25 de ani nu am vazut la nici un partid si slava Domnului ca am avut si peste 45 de partide in acesti ani, si ALTA FAC IN REALITATE,. Cat de mare ar fi acest partid- PSD- pentru cei avizati acesta se mentine la conducere si altadata in opozitie ca de altfel si celelalte prtide, " SPUNAND SI ANGAJAND-SE IN FORMA IPOCRITA SI MINCINOASA si in fapt " ALTA FAC " Din cauza acestor partide DUALE , dupa 25 de ani Romania a ajuns mai rau ca o colonie africana iar bietii Romani sclavi in TARA LOR,. Din decembrie 1989 si pe parcursul celor 25 de ani de INSTALARE a asa zisului CAPITALISM OCCIDENTALRomania si-a pierdut aproape total Independenta, suveranitate economica si politica si este condusa de o DUZINA DE OAMENI REACTIONARI, TRADATORI < MANIPULATORI , PARVENITI si CALAI precum': Ion Iliescu, Petre Roman, Traian Basescu, Emil COnstantinescu,Kiovesy, Zegrean, si cloaca lor din justitie DIRIJATA FATIS DE MONICA MACOVEI. Daca nu ma credeti reamintiti-va ca toti acestia mai intai au fost chemati , agreati si apoi botezati undeva prin Statele Unite , unde au primit avizul favorabil ,. Dar ce sa mai lungesc vorba insasi IOHANIS a petrecut 2 saptamani prin America si apoi a venit la COTROCENI cica cu sprijinul din DIASPORA,. GREU ESTE PENTRU ROMANI CA SE LASA " MANEVRATI " ASA USOR DE CERCURILE DE INFLUENTA STRAINE SI DE ROMANIA SI MAI ALES DE BIETUL SI ANALFABETUL POPOR ROMAN.,