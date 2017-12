Deputații Mădălin Voicu și Nicolae Păun au fost trimiși în judecată

21:56:48 / 20 Iulie 2016

vivianionescu@yahoo.com

Cam subtire prezentarea stirii in telegraf ! In alte ziare este descris pe larg mecanismul, citandu-se efectiv din rechizitoriu ! Mecanismul utilizat este extrem de interesant si demn de retinut drept reteta succesului, mai ales intr-un oras care a ajuns sa moara de foame, precum Constanta. Cei interesati a cunoaste cum te poti imbogati la modul nesimtit si fara justa cauza din pozitia de cadru universitar in acest oras amarat, caruia numai ploaia de universitati locale de rasu-plansu ii lipseste, ar trebui sa se intrebe care este reteta succesului financiar care permite, inclusiv unor semi-analfabeti, altfel onorabili muritori de foame, sa realizeze tot felul de venituri, din tot felul de cumuluri, incasand lunar cu mult peste suta de milioane de lei ! Pentru ei ziua nu are tot 24 de ore ? Ce munceste, de exemplu, directoarea economica de la Ovidius, de incaseaza an de an, miliarde de lei vechi de pe urma universitatii respective, in conditiile in care, conform declaratiilor sale de avere, sotul ei nu produce mai mult de 500 euro lunar ? Cum de il mai suporta, mai ales in conditiile in care dumneaei este si binecunoscuta pentru profesionalismul si cv-ul personale? Unde, in sectorul privat, o asemenea persoana ar mai fi in stare sa castige, fie si o treime din sumele cu care e fericita la "universitate"? Care sunt rezultatele activitatilor desfasurate de astfel de indivizi, platite cu o generozitate care i-ar face sa paleasca de invidie si pe omologii lor occidentali ? In ce se regasesc ele ? Care e explicatia remunerarii cu sume imense si pentru occident a unor "profesori", care scolarizeaza persoane, dintre care cele mai norocoase, care vor gasi si un loc de munca (vai de capul lui...), vor fi remunerate cu echivalentul mediu a 3-400 euro lunar ??? Daca in rechizitoriul lui M.Voicu se retine drept culpa, ponderea nejustificat de mare (77%) a cheltuielilor cu salariile in totalul sumelor cheltuite cu ocazia derularii unui proiect, oare cat o fi ponderea cheltuielilor cu salariile, in cazul a ceea ce se intampla prin universitatile constantene, din moment ce aproximativ aceleasi persoane mentioneaza in declaratiile de avere anuale salarii din fonduri europene, mai mari in echivalent de pana la sapte ori decat salariile de incadrare, pe care le au mentionate in contractele de munca cu norma intreaga pe care le au incheiate cu universitatile respective pentru functia de baza ???