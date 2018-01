Deputatul Alexandru Mazăre susţine demersurile Primăriei Constanţa la Ministerul Mediului

Deputatul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre va face în vacanţa parlamentară demersuri pe lîngă Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) pentru ca Lacul Siutghiol să nu intre în proiectul Natura 2000, iar Marea Neagră să nu fie declarată integral sit Natura 2000. Alexandru Mazăre a declarat ieri că a primit un memoriu din partea Comisiei de Mediu a Consiliului Local Municipal Constanţa, prin care se solicită sprijin parlamentar în acest sens. “Voi supune acest memoriu dezbaterii Comisiei de Administraţie Locală din Camera Deputaţilor, pentru a obţine un punct de vedere al comisiei pentru acest proiect”, a declarat Alexandru Mazăre. Totodată, deputatul constănţean va face şi o sesizare către ministrul Mediului, Atilla Korodi, pentru a se apleca asupra problemelor ridicate de declararea Lacului Siutghiol şi a Mării Negre integral ca sit Natura 2000. În cazul în care acest lucru se va întîmpla, ambele situri vor fi strict protejate din punctul de vedere al mediului, iar activităţile umane trebuie reduse la minimum atît pe lac, cît şi pe mare. „Am mai avut discuţii cu ministrul, chiar atunci cînd a fost investit, în care am prezentat, în linii mari, probleme cu care s-a confruntat administraţia judeţului Constanţa şi, în particular, administraţia municipiului Constanţa, în timpul mandatului Sulfinei Barbu şi am găsit la noul ministru o atitudine mult mai cooperantă şi mai înţelegătoare”, a mai spus Alexandru Mazăre, declarîndu-se optimist în privinţa rezultatului care va fi obţinut din aceste dialoguri inter-instituţionale.