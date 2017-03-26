Deputatul Bogdan Huțucă și-a anunțat candidatura la șefia PNL Constanța

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Deputatul Bogdan Huțucă și-a anunțat candidatura la șefia PNL Constanța
Politică 26 Martie 2017 / 11:50 617 accesări 1 comentariu

Deputatul Bogdan Huțucă și-a anunțat candidatura duminică pentru șefia Organizației Județene a PNL Constanța. Este cea de-a doua persoană, după Cristy Băisan, care a anunțat că vrea să fie șeful liberalilor din județul Constanța.

Huțucă a afimat că își dorește o echipă responsabilă, care să renunțe la confortul personal, și să nu fie conflictuală.

„Va fi o muncă de echipă și nu doresc să fiu doar locomotivă pentru partid”, a declarat Bogdan Huțucă.

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1 comentariu

ADEVAR 17:17:04 / 28 Martie 2017
CONSTATARE !

MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, MIZERIE, JEG, JEG, JEG, JEG, JAF, JAF, JAF, JAF, , BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, BATJOCURA, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZ, DISPRETZI PESTE TOT SI IN TOATE ! LOCALITATEA CONSTANTZA ESTE JEFUITA TOTAL SI IREMEDIABIL DE TOTZI EXCROCII VOTATZI, DE OAMENII DE BUNA CREDINTZA, MAI PRECIS DE NAIVII ACESTUI " ORAS " , ORAS, CARE ORAS, CONSTANTZA MAI ESTE ORAS, POATE DOAR AL : GUNOAIELOR, MIZERIEI, CORUPTZILOR, GROPILOR, POLUARII, MICROBUZELOR CARE ARATA CA NISTE " COSCIUGE PE PATRU ROTZI ", DRUMURILOR CA IN SATELE UITATE DE LUME, SARACIA LUCIE SI NEAJUNSURILE IN CARE SE ZBAT CONSTANTZENII, LUXUL SI NESIMTZIREA AUTORITAZILOR LOCALE, AU ATINS COTE ALARMANTE, BLOCURILE VECHI DE CAND HAUL SI MUUUUUUULTE ALTELE ............... ?! CONSTANTZA ESTE " RAIUL " TUTUROR CORUPTZILOR POLITICI : psd, pnl, pdl, pmp, usr si care or mai fi, RUSINEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE, TUTUROR PARTIDELOR POLITICE, PRIN TOT CEIA CE NU AU FACUT SI NU FAC PENTRU LOCALITATEA SI OAMENII CARE IL POPULEAZA, ASA SE EXPLICA FELUL SI HALUL IN CARE ARATA CONSTANTZA, CONSTANTZA ARATA D E P L O R A B I L !

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