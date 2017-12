Deputatul Crăciunescu, condamnat

18:11:03 / 17 Iunie 2014

LEGI BLANDE PENTRU HOTI , MAI ALES CEI PUBLICI , AUZI INCHISOARE CU SUSPENDARE , MA MIR CA NU A FOST DECORAT PENTRU FURAT, CA SE POARTA IN ROMANIA.

CONFISCAT TOT CE A FURAT , MAI ALES TERENUL DE 110 MP , CA PAMANTUL EXISTA , DECI TREBUIE CONFISCAT SI SOCIETATILE COMERCIALE TRECUTE PE NUMELE LUI FISU ,INCLUSIV INTERZICEREA ACESTOR FUNCTII PUBLICE , PENTRU-CA ESTE UN PENAL , NUMAI IN FELUL ASTA SE MAI EXTIRPEAZA LACOMIA ACESTOR INDIVIZI , CARE PROFITA CA SINT IN FUNCTII PUBLICE SI NE RID IN NASUL CELOR CE IAU VOTAT , VOTATI-NE PROSTILOR CA NOI VA FURAM SI FRIMITURILE SI NE MAI PUNEM INTREBAREA DE CE LUMEA SA IMPARTIT IN BOGATI DE BOGATI SI SARACI DE SARATI , BOGATII FURA IAR SARACII LE PLAC SA FIE FURATI , DE CATRE BOGATI,VA MERITATI SOARTA .