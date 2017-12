Deputatul Daniel Fenechiu a demisionat din PPDD

Deputatul Daniel Fenechiu a anunțat că a decis să-și dea demisia din PPDD. ''Nu pot asista ca PPDD, un partid pentru care am muncit cu trup și suflet, dar mai ales cu suflet, să intre în disoluție sub privirile senine ale conducerii, care este preocupată doar de a seca partidul de orice resurse mai poate acesta oferi. Nu pot asista, în bună știință și cu deplină conștiență, la disiparea speranțelor și entuziasmului care a generat un milion de voturi și la înlocuirea acestora cu sentimentul zădărniciei trudei celor care au crezut că se poate și au demonstrat că se poate. Pentru că atât eu, cât și cei cu care am plecat la drum acum patru ani și trei luni, am fost convinși că se poate, iar votul românilor de la alegerile locale și parlamentare a fost dovada că și românii credeau că se poate. Partidul a comis păcatul capital: a nesocotit oamenii considerând că i se cuvine pe veci, o încredere și o susținere pentru care nu depune niciun efort'', afirmă deputatul Daniel Fenechiu. Acesta susține că a luat această decizie după ce în ultimele zile a discutat cu ''sute de oameni ai organizației PPDD sector 4''.