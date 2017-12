Deputatul Gavril Mârza riscă să fie suspendat

Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a decis, ieri, să-şi menţină punctul de vedere privind sancţionarea deputatului PSD Gavril Mârza, care a fost surprins că a votat în numele colegului său Eugen Bejinariu, folosind cartela de vot a acestuia. Preşedintele Comisiei juridice, Bogdan Ciucă, a declarat că Mârza trebuie sancţionat cu suspendare între 1 şi 15 zile pentru votul multiplu, considerând că aşa prevede actualul Statut al parlamentarilor care nu a fost contestat la Curtea Constituţională. Acest punct de vedere va fi trimis Biroului Permanent pentru o decizie ulterioară, care va fi votată de plen. Anterior, Comisia juridică a Camerei Deputaţilor a mai propus suspedarea deputatului Mârza de la lucrările Parlamentului, însă Biroul Permenent a retrimis solicitarea la Comisia juridică pentru a fi reanalizată. Prins cu mâţa-n sac pentru că a votat la mai multe „mâini”, deputatul Gavril Mârza îşi pune cenuşă-n cap. El a declarat că indiferent care va fi sancţiunea decisă de Biroul Permanent al Camerei în cazul său, o va accepta. „Nu am niciun comentariu cu privire la hotărârea luată astăzi (ieri, n.r.) de Comisia juridică. Am pus mâna, trebuie să plătesc. Cartela colegului meu (deputatul Eugen Bejinariu, n.r.) a rămas în aparat, iar eu am votat. Asta este. Nu vreau să mai reiau subiectul. Nu voi contesta decizia, indiferent care va fi aceasta”, a spus Mârza.