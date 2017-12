Deputatul Gheorghe Dragomir: „Constănțenii vor oameni noi pentru parlamentare“

18:09:23 / 24 Septembrie 2016

DRAGOMIR VREA PRIMENIREA RUFELOR MURDARE

LUPU SI SCUFITA ROSIE Priviti poza dlui Dragomir si veti vedea in ce hal de anemie si surmenaj a ajuns muncind pentru colegii sai . Ar fi o adevarata minune ca pe lista sa fie trecute persoane ca urmare a muncii dlui Dragomir . Noi stiam ca pe lista sunt inscrisi amatorii de palavragism in ordinea sumelor cu care contribuie la partid . Retinem faptul ca dl Dragomir are o echipa primenita cu oameni noi . Cine sunt acestia . Noi nu cunoastem oameni mai noi ca Hasotti , Manea , Tararache . Poate se refera si la dl Chitac , dar de cand a dvenit presedintele org. municipal este in reflux si tace ca Marea Moarta , cand noi ne asteptam sa fie vijelios ca Marea Neagra . Poate ca este incadrata in categoria oameni noi si dna Mardarescu , care e gata oricand sa se sacrifice si sa preia comanda avand in vedere ca a slujit si slujeste cu devotement pe toti cei care s-au perindat la carma organizatiilor PLD, PDL PNL . Pana una , alta , actualii parlamentari se invita ca grecii la puscarie , nu ca sa intre ci ca sa iasa din functiile in care stim ca n-au facut nicio branza , cu exceptia realizarii istoricului USL .