Deputatul Lia Olguţa Vasilescu s-a înscris în PSD

Deputatul PRM Ioan Aurel Rus a anunţat ieri, în plenul Parlamentului, că partidul îi retrage sprijinul politic deputatului Lia Olguţa Vasilescu, pe care o va înlocui de la preşedinţia Comisiei de Învăţămînt a Camerei Deputaţilor. Deputatul Lia Olguţa Vasilescu şi-a depus însă adeziunea la PSD, ea fiind prezentată, ieri, de preşedintele formaţiunii, Mircea Geoană. Liderul PSD a apreciat că trecerea Liei Olguţa Vasilescu la acest partid este un cîştig net şi că este \"o ştire care va reverbera în lumea politică\". Geoană a susţinut că, în ultima perioadă, se observă o “emulaţie” faţă de partid din partea membrilor celorlalte partide, liderul social-democrat dînd exemplul organizaţiei judeţene a PD Olt, care a trecut “in corpore” la PSD. El a arătat că trecerea Liei Olguţa Vasilescu la PSD nu reprezintă un “gest ostil” faţă de PRM, parlamentarul doljean fiind “curtat” pentru “talentul şi priceperea sa” în politică: “Este o certitudine a tinerei generaţii de politicieni. Am încercat s-o aducem pe o platformă naţională a unui partid puternic, în care să se afirme\". Lia Olguţa Vasilescu a arătat că negocierile pentru trecerea ei de la PRM la PSD au început în urmă cu un an. Ea a afirmat că liderul PSD Mircea Geoană a determinat-o să facă acest pas, însă a avut negocieri cu toate partidele parlamentare, mai puţin UDMR. Deputatul a mai precizat că decizia a fost transmisă preşedintelui PRM Corneliu Vadim Tudor, ea evitînd să prezinte motivaţiile care au determinat-o să facă acest gest: \"Cred că se aşteptau la acest lucru încă de acum un an, de cînd au scris despre mine în “Tricolorul”. Am iubit mult acest partid (PRM-n.r.) şi am pus suflet acolo. Sper ca foştii mei colegi să nu-şi schimbe părerea peste noapte despre mine. Eu nu am venit în PSD pentru funcţii, ba din contră, eu am pierdut funcţii venind în PSD. Nu voi mai fi preşedintele Comisiei de învăţămînt din Cameră şi nici secretarul Comisei de regulament pentru că aceste funcţii au fost negociate de PRM şi este normal să rămînă la ei\". Ea i-a mulţumit lui Vadim Tudor pentru \"ajutorul\" pe care i l-a oferit în politică. Reamintim că în ziua alegerilor europarlamentare, după anunţarea rezultatelor exit-poll-urilor, liderul PRM Corneliu Vadim Tudor a declarat că va demisona din Senat şi că cere parlamentarilor partidului să-i urmeze gestul. La două zile, Vadim a renunţat la demisie, însă acţiunea sa a generat o stare de tensiune în partid, prima care a demisionat fiind deputatul Daniela Buruiană.