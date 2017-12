Deputatul Marin Anton, în incompatibilitate

Deputatul Marin Anton, care a însoțit-o pe Elena Udrea la evenimentul în care una dintre “gorilele” președintelui PMP a trântit o pensionară în localitatea Nana, adică acolo unde Traian Băsescu şi-a cumpărat pământ, a intrat în vizorul Agenției Naționale de Integritate (ANI). Agenția a constatat că Anton a fost în incompatibilitate timp de şapte luni, pentru că, de la preluarea mandatului de parlamentar şi până în iulie 2013, a deţinut și calitatea de titular al unei întreprinderi individuale. ”Anton a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare”, a arătat ANI. Întrebat dacă va demisiona din PMP, Anton a spus că nu va face acest lucru, ba, mai mult, va ataca în justiţie decizia ANI. ”Hotărârea Agenției este nefondată. E o problemă de interpretare. Eu, în momentul în care am aflat că intru în contradicţie cu statutul parlamentarului, am început şi demersurile de lichidare a societăţii”, a precizat Marin Anton. Potrivit prevederilor legale, persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică pentru o perioadă de trei ani de la data eliberării sau destituirii din funcția publică. Marin Anton a fost membru al PNL până în 2007, când a plecat la PDL. În aprilie 2012, el s-a întors în PNL, al cărui membru a fost până în luna martie a acestui an, după care a trecut la PMP. Potrivit revistei Forbes, deputatul Marin Anton are o avere estimată la aproape zece milioane de euro.