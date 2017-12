Deputatul Merka, condamnat la un an şi şase luni

Mulți parlamentari s-au ales, de-a lungul anilor, cu condamnări după ce și-au angajat rudele la cabinetele lor, deși legea spune clar că nu au voie. Este și cazul deputatului Andrei Miroslav Merka, pe care judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare. El a ajuns în această situație după ce şi-a angajat părinţii la biroul parlamentar şi a avizat contractele individuale de muncă ale acestora pe o perioadă determinată, în baza cărora aceştia au obţinut în total 39.180 de lei, sumă plătită din bugetul Camerei Deputaţilor. Este drept că decizia instanței supreme nu este definitivă şi poate fi contestată cu apel, dar este puțin probabil să se schimbe ceva. În plus, dacă rămâne cu această condamnare, potrivit Codului Penal, deputatului îi va fi interzis dreptul de a mai ocupa o funcție publică timp de trei ani. Adrian Miroslav Merka, deputat din partea Uniunii Democratice a Slovacilor şi Cehilor din România, a fost trimis în judecată anul trecut, în iunie, de procurorii Parchetului instanţei supreme, sub acuzaţia de conflict de interese.