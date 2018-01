Deputatul „Mitralieră” trage din nou în... conflictul de interese

19:16:29 / 03 Ianuarie 2018

Pentru “ciuma galbena”...stiu cine esti...

...esti nascut in perioada decretului lui Ceausescu...multi te-au numit “decretel”, dar tu oricum nu ai inteles nimic. Esti copilul ala cu care nu vroia sa se joace nimeni...tu muscai din mingea de 35 pentru ca nu nimereai sa dai cu piciorul...te bateau copiii la scoala pentru ca latrai ca prostul si fara motiv. Acum esti frustratul ala cu pantaloni negri de stofa, spalaciti de gunoaiele prin care cauti. Porti pantofi sport albi si tricou rosu cu trandafiri, de la alegerile din 2000...negru la gat si mancat de molii, asa cum arata si creierul tau dupa atata inactivitate. Da, tu ala cu sacosa de panza in care ai 2 sticle goale de lapte! Dobitocule, degeaba mai cauti cozi! Oricum, coada la lapte era singurul loc in care erai acceptat in societate! Acum bantui singur pe strazi si traiesti din ajutor social. Noroc cu prietenul tau, Radu, nu? Ai privirea pierduta si vorbesti singur despre “ciuma galbena”...iti tarai picioarele si oamenii te evita constant...esti printre ultimele rebuturi ale unei generatii pierdute, sacrificate inutil pentru prosperitate! Prosperitatea aia o visezi doar tu, scursura umana! Esti singur! Si asa vei ramane pana la disparitie! Punct.