Deputatul PSD Antonella Marinescu ajută rugby-ul juvenil constănţean

Rugby Club Judeţean Farul doreşte, pe lîngă cucerirea unui nou titlu de campioană în acest sezon cu formaţia de seniori, şi formarea unei echipe competitive de juniori din rîndul căreia să promoveze în viitor rugbyşti pentru prima echipă. Lotul de 30 de rugbyşti ai grupei Under 16, pregătiţi de profesorii Adrian Tinca şi Iancu Băcioiu, a avut parte, ieri, de o surpriză. Deputatul PSD Antonella Marinescu, le-a făcut tinerilor rugbyşti o vizită la sediul clubului din strada Primăverii, ocazie cu care le-a oferit un rînd de echipament sportiv. “Îmi place foarte mult rugby-ul. M-am îndrăgostit practic de acest sport în toamna trecută, cînd am asistat la partida dintre RCJ Farul şi Dinamo, scor 14-10. Mi se pare un sport foarte spectaculos. Am venit apoi şi la meciurile juniorilor unde am realizat că aceştia trebuie ajutaţi, deoarece echipele de juniori reprezintă viitorul oricărei formaţii de seniori. Prin bunăvoinţa unor oameni care au preferat să-şi păstreze anonimatul, am reuşit să ofer grupei Under 16 de la RCJ Farul un rînd de echipament sportiv de la firma Irish. Poate vor prinde ceva din spiritul irlandez“, a declarat Antonella Marinescu. Antrenorul formaţiei de juniori a clubului RCJ Farul, Adrian Tinca, a salutat această iniţiativă: “Sîntem foarte încîntaţi pentru că am fost ajutaţi cu acest set de echipament. Aveam unul pe care îl foloseam de doi ani şi nu se mai prezenta aşa cum ar fi trebuit...“ Unul din componenţii echipei, Mugur Marinescu, era încîntat de noul echipament: “Arată foarte bine, ne simţim bine în el şi sper să jucăm pe măsură. Aveam nevoie de un nou echipament pentru că cel vechi era rupt“. “Este un echipament mai bun decît cel vechi, un material de calitate şi mai rezistent. De abia aşteptăm să îl încercăm într-un meci“, a spus căpitanul echipei Under 16 de la RCJ Farul, Mario Arvinte.