Deputatul PSD Marian Ghiveciu nu mai vrea să facă politică - a demisionat din Parlament

Marian Ghiveciu a demisionat din funcția deținută în Parlamentul României,invocând mai multe motive și susținând că va pleca și din partid, deoarece nu mai vrea să facă politică. El fusese condamnat în luna mai 2015 la trei ani închisoare cu suspendare într-un dosar privind retrocedarea nelegală a unor terenuri din Buzău. Deputatul nu a comunicat motivele pentru care iese din politică, precizând că sunt ”mai multe motive”. ”Pe de o parte, că nu am reușit să implementez unele proiecte care sunt foarte necesare în special în mediul rural. În plus, la PSD Buzău am avut o conferință de alegeri care m-a nemulțumit”, a mai precizat fostul parlamentar, adăugând că dorește să renunțe și la calitatea de membru al PSD.