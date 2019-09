Deputatul USR Stelian Ion ar vrea să candideze pentru Primăria Constanţa

Deputatul USR Stelian Ion anunţă că vrea să candideze pentru Primăria Constanţa și că s-a înscris deja în campania internă a USR Constanţa pentru desemnarea candidatului pentru funcţia de primar. „Avem şansa istorică de a salva acest oraş şi de a-i reda strălucirea. De ce Constanţa? Pentru că este oraşul în care m-am născut, am crescut, am învăţat, am muncit şi mi-am întemeiat familia. Constanţa este casa mea. Acest oraş mi-a oferit cele mai frumoase clipe, de el mă leagă cele mai frumoase amintiri“, scrie Stelian Ion pe pagina sa de Facebook. Acesta adaugă că funcţia de primar nu este una la care a visat, la fel cum nu a fost nici funcţia de deputat, dar este „singura şansă de a salva acest oraş”.

Deputatul Stelian Ion, avocat de profesie, este cel care a recunoscut public, după ce a fost pus în fața evidențelor, că a făcut parte, în mai multe procese, din echipa de apărători a fostului primar al Constanței și a Primăriei Municipiului Constanța, pe care acum le înfierează, pe Facebook „cu mânie proletară“ - „Am evaluat atent şansele unei astfel de candidaturi şi cred că sunt singurul care pot învige PSD-ul creat de Mazăre şi Constantinescu, preluat apoi de Făgădău şi Felix Stroe. Ei ştiu lucrul ăsta şi se tem“, spune Ion, încercând să acrediteze faptul că ar fi un personaj de temut... Așadar, „temutul“ Stelian Ion nu se mai luptă pentru Radu Mazăre, ca în trecut, ci împotriva lui, deși... Radu Mazăre nu mai e de mult în Constanța. Iar în PSD, nici atât!