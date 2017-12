Deratizare la PD-L Constanţa cu Udrea şi Canacheu (?!)

Soarta conducerii organizaţiei judeţene a PD-L Constanţa se va decide astăzi, în prezenţa secretarilor executivi la nivel central, Costică Canacheu şi Elena Udrea, care vin la Constanţa pentru a pune capăt scandalurilor interne sau, cine ştie, pentru a extinde conflictul deja existent. Surse din interiorul partidului spun că, astăzi, în cadrul şedinţei Biroului Permanent Judeţean, Narciz Amza şi Mădălina Popa, ambele cu mandate de consilier local municipal PD-L validate la Constanţa, vor fi excluse din partid. Motivul acestei decizii ar fi…. insubordonarea. Mai pe româneşte, excluderea lor are legătură cu faptul că cele două au votat, în şedinţa de constituire a noului Consiliu Local Muncipal Constanţa, validarea în funcţia de consilier a lui Dan Moisoiu, care, teoretic, fusese exclus din PD-L. Aceleaşi surse din PD-L au afirmat că, tot astăzi, preşedintele interimar al filialei judeţene a partidului, Dorel Onaca, va fi debarcat din funcţie, urmînd a fi numit în locul său prim-vicepreşedintele Ion Popescu. Din informaţiile pe care le deţinem, Ion Popescu a ajuns să fie candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean tocmai datorită celui pe care încearcă acum să îl “îngroape”, Dorel Onaca. Mai mult, conform surselor citate la nivel judeţean, se doreşte îndepărtarea celor care au venit din vechiul PD, pentru a se aduce în faţă oamenii veniţi din fostul PLD, fapt pentru care, în conducerea interimară a partidului, urmează să fie instalaţi, sub Popescu, mare parte din pelediştii aflaţi sub aripa deputatului Mircea “Pupi” Iustian. Mai mult decît atît, dacă Narciz Amza şi Mădălina Popa vor fi excluse din partid, în Consiliul Local Muncipal, “trupa” de consilieri PD-L va fi formată numai din persoane provenite din PD-L sau direct din PNL, fără vreun pedist-veteran.