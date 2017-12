DERBY CONSTĂNŢEAN ÎN NOCTURNĂ

După ce partida dintre FC Farul şi Viitorul Constanţa, din prima etapă a returului s-a disputat în nocturnă, un alt derby constănţean, între FC Farul şi Săgeata Năvodari, are şanse mari să se joace la lumina reflectoarelor. Programată iniţial sâmbătă, 30 aprilie, de la ora 11.00, partida, care contează pentru etapa a 24-a a Ligii a II-a, va avea loc vineri, 29 aprilie, de la ora 18.00. “Am făcut demersurile oficiale şi am trimis hârtiile la FRF pentru a primi acceptul să jucăm cu Săgeata în nocturnă. Am luat această decizie pentru că ne dorim să avem cât mai mulţi spectatori în tribune”, a explicat Marian Diaconescu, preşedintele FC Farul. “Ne-am dat acordul ca meciul să aibă loc vineri. Sperăm să fie un spectacol agreabil”, a adăugat Mihai Terzi, managerul general al grupării din Năvodari, care s-a aflat ieri la sediul FRF, unde a depus recursul la decizia luată de Comisia de Disciplină în privinţa dreptului de a promova în Liga I. În schimb, oficialii Farului nu ştiu când se va disputa întâlnirea cu CF Brăila, din etapa a 22-a. “Comisia de Competiţii a FRF nu a luat nicio decizie în privinţa reprogramării întâlnirii cu brăilenii. Singura înştiinţare oficială este că s-a ridicat neprogramarea, urmând ca federaţia să ne anunţe ulterior data disputării jocului”, a spus Diaconescu. Constănţenii speră să obţină un rezultat favorabil în disputa cu Dinamo II, programată vineri, în deplasare, de la ora 17.00, în etapa a 23-a a Ligii a II-a. “Gazdele vor avea întăriri de la prima echipă, dar sper să scoatem măcar un punct. Nu ne va fi uşor, dar băieţii sunt montaţi mai ales că am reuşit să le achităm o parte din restanţe. Obiectivul nostru este să încheiem sezonul şi să ne clasăm cât mai sus în clasamentul Seriei I”, a declarat Diaconescu.

Ieri, a avut loc partida FC Botoşani - Ceahlăul Piatra Neamţ 0-1, restanţă din etapa a 20-a, iar azi, de la ora 16.00, este programat primul meci din etapa a 23-a, Concordia Chiajna - Steaua II.