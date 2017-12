Derby cu gust amar

Considerat derby-ul grupei înaintea debutului turneului final, meciul dintre Italia şi Franţa va consemna eliminarea a cel puţin una dintre cele două formaţii care în urmă cu doi ani jucau finala Campionatului Mondial. Cu un singur punct acumulat şi cu cîte o înfrîngere drastică în faţa Olandei, ambele combatante mizează pe o victorie, dar sînt cu “urechea” şi la întîlnirea de la Berna, unde România nu trebuie să cîştige în faţa batavilor. Deşi sînt conştienţi că şansele la calificare sînt destul de mici, cei doi selecţioneri încă mai speră la o calificare în sferturi. “Meciul cu Italia va fi unul excepţional. Trebuie să putem spune după ultimul meci din grupă că am făcut ceva frumos, măreţ, pentru că asta rămîne. Nu trebuie să rămînem la am luat patru goluri cu Olanda. Vom vedea cine este apt fizic şi mental pentru meciul cu Italia. Trebuie să ştim cine vrea să se depăşească, pentru că va fi un meci unic în viaţa lor. În situaţia actuală nu depindem de noi, dar încă mai avem o şansă infimă”, a spus francezul Raymond Domenech. “Trebuie să batem Franţa. Este un meci fundamental pentru că atîta timp cît avem o şansă de calificare trebuie să jucăm pînă la capăt. La antrenament am văzut jucători care vor să îşi arate valoarea în faţa Franţei”, a replicat Roberto Donadoni. “Sîntem nevoiţi să facem meciul vieţii şi să trecem de grupe pentru a demonstra că nu am cîştigat întîmplător finala din urmă cu doi ani”, a completat portarul Gianluigi Buffon.

Formaţiile probabile - Franţa (selecţioner Raymond Domenech): Coupet - Sagnol, Thuram, Gallas, Evra - Ribery, Vieira, Makelele, Malouda - Benzema, Henry; Italia (selecţioner Roberto Donadoni): Buffon - Zambrotta, Panucci, Chiellini, Grosso - De Rossi, Pirlo, Ambrosini - Cassano, Toni, Del Piero. Arbitri: Lubos Michel - Roman Slysko şi Martin Balko (toţi din Slovacia).