Derby cu iz de promovare la Ovidiu

Situate cel mai bine în clasamentul Seria I a Ligii a II-a, Viitorul Constanţa (locul 5, 15p) şi Săgeata Năvodari (locul 2, 21p) îşi vor disputa duminică, de la ora 12.00, la Ovidiu, titlul de principala candidată a judeţului de la ţărmul mării la promovarea în prima ligă. Aflate la doar şase lungimi în spatele trioului care conduce în clasament, gazdele sunt conştiente că o victorie le poate aduce în lupta pentru promovare. Astfel, jucătorii pregătiţi de Cătălin Anghel vor încerca să-şi treacă în cont cele trei puncte, foarte importante, mai ales că dau piept cu o contracandidată la primele două poziţii. „Îi simt pe jucători concentraţi, hotărâţi şi sper ca la ora jocului să fie la capacitatea maximă. Sunt destul de mulţumit de modul în care s-a comportat apărarea în partida cu Dinamo II. A existat mai multă responsabilitate din partea fiecărui jucător şi aportul fiecăruia a fost substanţial. În plus, nu s-au mai făcut greşelile individuale în urma cărora primeam cu uşurinţă goluri. Cred că suntem mai realişti. O victorie ne-ar apropia de echipele fruntaşe şi ne-ar consolida cel puţin poziţia din clasament“, a declarat preşedintele Academiei Hagi, Paul Peniu. În privinţa lotului, se fac eforturi pentru ca Ignat şi Ionel Posteucă să fie recuperaţi până la ora partidei. În caz contrar, s-ar putea apela la serviciile lui Tudorache şi Cureteu, ultimul fiind internaţional under 19. Nici la acest meci portarul Vlas nu va face parte din lotul de 18 jucători, fiind diagnosticat cu pubalgie.

OPTIMISM LA SĂGEATA. De partea cealaltă, Săgeata nu pare să se teamă de derby-ul de duminică, deşi are două absenţe importante în axul central al echipei, fundaşul Florin Popa şi mijlocaşul Olah. De altfel, năvodărenii şi-au propus să ia cele trei puncte, pentru a rămâne în coasta liderului, Ceahlăul Piatra Neamţ. „Un derby înseamnă un duel între doi cai de trei ani. Cam aşa va fi şi duminică, pentru că atât s-a scurs de la înfiinţarea celor două echipe. Este un duel între o academie şi un gimnaziu, ca diferenţă de infrastructură, dar sensibil egale ca valoare”, a spus antrenorul principal al echipei oaspete, Aurel Şunda. Năvodărenii se bazează şi pe faptul că au jucat bine în meciurile din deplasare, înregistrând un singur eşec, în urmă cu două săptămâni, dar şi pe faptul că au cea mai bună defensivă din Seria I. În plus, oaspeţii mizează şi pe un sprijin puternic din tribune, unde va fi prezentă şi micuţa galerie năvodăreană.

Echipele probabile - Viitorul (antrenori Cătălin Anghel şi Norbert Niţă): C. Popa - Ninu, Larie, M. Rusu, Renţea - Banoti, Benzar, Cristocea - Cârstocea, Hertu, A. Chiţu; Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - Bold, C. Dinu, Goşa, A. Vlad - Boroştean, V. Apostol, Vezan, L. Turcu - Jianu, S. Chiţu.