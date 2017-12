Derby cu pretenţii la Constanţa

Constanţa va fi azi teatrul duelului dintre cele două grupări de pe litoral care şi-au propus promovarea în Liga I la finalul acestui sezon. Astfel, de la ora 19.30, pe stadionul “Farul” va avea loc derby-ul local dintre FC Farul şi Viitorul, care va putea fi urmărit în transmisiune directă la Digi Sport 1. Cele două formaţii s-au întâlnit şi în sezonul trecut, Viitorul ieşind în avantaj, cu un succes clar la Ovidiu, 3-1, şi un egal la Constanţa, 0-0. De această dată însă, FC Farul pare mult mai pregătită, iar antrenorul Marian Pană a anunţat clar că obiectivul este victoria. „Vom face totul ca să câştigăm, indiferent de sistemul de joc la care voi apela. Avem prima şansă, pentru că suntem gazde, formăm o echipă matură şi sper să avem alături de noi cât mai mulţi suporteri. I-am văzut pe cei de la Viitorul. Se simte un aer de echipă profesionistă, jucătorii au multă disponibilitate la efort, sunt curajoşi şi practică un joc avântat, dar îi vom tempera şi cred că jucătorii cu experienţă de la Farul pot face diferenţa”, a avertizat antrenorul gazdelor. „Viitorul este o echipă tânără şi foarte bine organizată, dar sper ca prin experienţa noastră să o punem la punct. Mi-aş dori să marchez, dar important este să luăm cele trei puncte, nu cine bagă mingea în poartă”, a spus golgeterul Farului, Ştefan Ciobanu, care şi-a amintit de marea ratare din ultimul joc disputat de cele două formaţii, la începutul acestui an: „Dacă mai am o astfel de ocazie, sigur voi marca”. „Va fi un meci dificil, în care jucătorii celor două formaţii vor da totul pe teren Avem un mic avantaj pentru că jucăm pe teren propriu, în faţa suporterilor. Cine va fi mai bun acela să câştige”, a adăugat fundaşul Valentin Sandu, care se află la primul său derby constănţean, după ce a sosit în vară de la Astra Ploieşti: „Nu am avut probleme cu adaptarea. Farul m-a vrut şi în sezonul trecut, iar când cluburile s-au înţeles, nu am ezitat şi am acceptat oferta”.

De partea cealaltă, antrenorul Cătălin Anghel speră să poată alinia cea mai bună formulă la ora meciului, chiar dacă unii jucători s-au resimţit după partida din Cupă. „Hertu are unele probleme, însă şi alţi jucători se resimt după ultimele partide. Sperăm însă ca până la ora partidei să îi putem avea pe toţi pe dispoziţie. Trebuie să fim mereu conectaţi pentru a putea reedita momentele bune din jocul nostru. Pentru a avea rezultate bune trebuie să menţii ritmul şi să nu ni se urce la cap după victorii“, a declarat Anghel. „Îmi doresc foarte mult să nu primim gol contra Farului. Întotdeauna au ieşit meciuri disputate între echipele constănţene şi la fel va fi şi acum“, a precizat şi fundaşul Ionuţ Larie.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Marian Pană): Cernea - Niţescu, L. Dobre, L. Ştefan, V. Sandu - Gh. Badea, Buzea, Stăncioiu, Ivanovici - Şt. Ciobanu, Pătulea; Viitorul (antrenor Cătălin Anghel): Costea - Ninu, Bejan, Larie, L. Turcu - Al. Lazăr, Onicaş, Cristocea - Albu, V. Rusu, V. Simion. Partida va fi arbitrată de Georgian Ionescu, Cătălin Guloiu şi Dan Popescu (toţi din Buzău). Preţul biletelor este de 5 lei la peluze, 10 lei la tribune şi 20 lei la tribuna 0.