Derby la Cobadin, în Liga a VI-a

Duminică, în etapa a treia din Liga a VI-a la fotbal, capul de afiş este deţinut de confruntarea din Seria Sud de la Cobadin, în care se vor întâlni cele două echipe din localitate, ambele aflate în căutarea primei victorii din actualul campionat.

Programul meciurilor - SERIA NORD, duminică, ora 11.00: Dacia Mircea Vodă - Înfrăţirea Cogealac

Ulmetum Pantelimon - Victoria Mihai Viteazu

Pescăruşul Gârliciu - Viitorul Cuza Vodă

Pescarul Ghindăreşti - Gloria Seimeni

ora 14.00: Emaus Cernavodă - Dunărea Ciobanu

Partida Steaua Speranţei Siliştea - Flacăra Crucea a fost amânată.

Clasament: 1. Dacia Mircea Vodă 6p (golaveraj: 18-3), 2. Victoria Mihai Viteazu 6p (9-1), 3. Flacăra Crucea 6p (7-2), 4. Gloria Seimeni 6p (5-2).

SERIA SUD, ora 11.00: Old Boys Cobadin - Viitorul Cobadin

ITC - Fulgerul Chirnogeni

AS Independenţa - AS Lumina

ora 13.30: Trophaeum Adamclisi - AS Viişoara

Flacăra Viişoara - AS Bărăganu

ora 15.00: CS Negru Vodă - Voinţa Cochirleni

Dunărea Ostrov va sta în această etapă.

Clasament: 1. AS Lumina 6p (15-6), 2. ITC 6p (10-2), 3. Fulgerul Chirnogeni 4p (11-3), 4. AS Independenţa 4p (4-2), 5. AS Viişoara 4p (3-2).