Derby nedecis la Ovidiu

Partida de sâmbătă, de la Ovidiu, dintre Viitorul Constanţa şi Farul Constanţa, scor 1-1 (1-0), din etapa a 17-a a ligii secunde la fotbal, s-a ridicat la nivelul aşteptărilor. Un meci cu multe faze de poartă, cu ratări rarisime, alert, peste media eşalonului secund, care a făcut cinste fotbalului constănţean. Farul a început mai bine şi ar fi putut trece în avantaj încă din primul minut, dar centrarea perfectă a lui Ivanovic a fost reluată de Husein, de la 12 m, direct în... Pătulea. Viitorul a replicat peste doar două minute, dar lovitura de cap a lui V. Rusu a trecut la o palmă de stâlpul drept al porţii lui Curcă. Următoarea ocazie uriaşă a venit abia peste 30 de minute, A. Chiţu şutând pe lângă poartă după ce scăpase singur cu portarul Farului. Dică şi-a încercat şi el şansa în min. 39, dar a şutat, din întoarcere, peste poartă din interiorul careului. Golul anunţat a venit abia în min. 42: Lazăr a pasat excelent pentru Dică în mijlocul careului, acesta a fost faultat de Curcă, centralul nu a acordat penalty şi eliminare, lăsând jocul să continue, iar V. Rusu a trimis mingea în poarta goală de la 10 m. Viitorul şi-ar fi putut dubla avantajul în min. 58, dar centrarea lui V. Rusu a fost reluată pe lângă poartă de A. Chiţu. Schimbarea lui V. Rusu din min. 62 a uşurat misiunea Farului. Scăpată de un jucător care îi chinuise constant pe Stegaru şi Sipovic, Farul a putut ieşi mai mult la atac, iar în min. 65 a restabilit egalitatea: Pătulea a profitat de o greşeală impardonabilă a lui L. Ştefan şi l-a executat pe Bolboaşă cu un şut în forţă de la 14 m. La 1-1, tot Farul a fost echipa care ar fi putut înscrie, Larie fiind la un pas de autogol în min. 77. Păcuraru a fost iertat de un cartonaş roşu în postura de ultim apărător în min. 82, iar meciul s-a încheiat cu un rezultat echitabil după aspectul general: Viitorul - Farul 1-1.

Au evoluat - Viitorul: Bolboaşă - Păcuraru (87 L. Turcu), Larie, L. Ştefan, V. Creţu - Onicaş, Lazăr - A. Chiţu, Dică, Cristocea (70 Cârstocea) - V. Rusu (62 Benzar); Farul: Curcă - L. Dobre, Stegaru, Sipovic, V. Sandu (62 Sascău) - Buzea - Ivanovic, I. Pană, Stăncioiu (54 V. Badea), Husein (66 A. Paraschiv) - Pătulea. Cartonaşe galbene: Larie, Păcuraru, N. Dică / Stăncioiu, Husein, V. Sandu, Sascău. Au arbitrat: Marcel Bîrsan - Bogdan Gheorghe şi Mircea Orbuleţ, toţi din Bucureşti.

DECLARAŢII DUPĂ MECI. „Cred că am pierdut două puncte. Debutul meciului ne-a aparţinut şi am fi putut câştiga pe final dacă eram mai concentraţi. Suntem mulţumiţi şi cu un punct, chiar dacă ne doream victoria. Se vede o creştere în jocul nostru, dar mai avem probleme“, a spus Viorel Tănase, antrenorul principal al Farului. „Consider că am avut mai multe ocazii clare de gol. Am făcut greşeli şi am permis adversarului să egaleze. Trebuie să mergem înainte, să câştigăm următoarele partide. Toate schimbările au fost cauzate de accidentări“, a afirmat Cătălin Anghel, antrenorul principal al Viitorului. Deşi echipa sa este la al doilea meci fără victorie, Gheorghe Hagi nu era dezamăgit la finalul partidei. „Drumul este greu. Am avut două meciuri în care meritam mai mult, dar asta este. Un meci echilibrat, o echipă puternică a Farului, bine aşezată în teren, dar cred că am fi putut mai mult. Suntem încă o echipă în formare, iar jucătorii noştri au ce învăţa din astfel de partide. Este bine că în Constanţa sunt două echipe puternice, una de mare tradiţie - Farul, şi una tânără care vrea să fie competitivă. Constănţenii trebuie să fie bucuroşi că au parte de astfel de partide“, a declarat Hagi.