Derby pe “Croke Park”, în Turneul celor 6 Naţiuni la rugby

Ediţia 2009 a Turneului celor 6 Naţiuni la rugby debutează cu un derby de calibru, meciul dintre Irlanda şi Franţa. Programat pe Stadionul “Croke Park-Lansdowne Road” este în reconstrucţie, după cum bine ştim! - meciul va aduce un nou antrenor (e drept că a preluat echipa din toamnă) pe banca Irlandei - Declan Kidney, care l-a înlocuit pe perdantul O’Sullivan. Irlandezii au început să spere la prima victorie împotriva Franţei după şase ani, ceea ce i-ar instala automat în postura de favoriţi la trofeu, dat fiind programul competiţiei. Un nou antrenor şi pe banca Angliei, fostul căpitan al echipei care a luat titlul mondial în 2003, Martin Johnson, preluînd timona unicei echipe europene campioană mondială. Johnson are ocazia unui debut victorios în Six Nations, Anglia primind vizita Italiei. În sfîrşit, campioana en titre, Ţara Galilor, va juca duminică, în Scoţia, în faţa echipei socotită a fi cea mai slabă la această ediţie a Six Nations. Dar Scoţia a încurcat de multe ori socotelile granzilor, fiind şi ultima cîştigătoare a... Turneului celor 5 Naţiuni, în 1999! Programul primei etape - sîmbătă: Anglia - Italia (ora 17.00); Irlanda - Franţa (ora 19.00); duminică: Scoţia - Ţara Galilor (ora 17.00).