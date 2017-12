Derby pe muchie de cuţit

SPECTACOL PE TEREN ŞI ÎN TRIBUNE. Derby-ul local dintre Săgeata Năvodari şi FC Farul, disputat sâmbătă, în etapa a 9-a a Ligii a II-a, pe stadionul “Orăşenesc” din Năvodari, s-a ridicat la înălţimea aşteptătorilor, oferind numeroase faze spectaculoase. Debutul a fost echilibrat, cu câte o ocazie mare la fiecare poartă. Oaspeţii au deschis balul cu şutul căpitanului Liviu Ştefan, dintr-o lovitură liberă de la 25 m, scos de la rădăcina barei de către portarul Florin Olteanu, însă elevii lui Aurel Şunda au replicat rapid, mingea trimisă de Jianu fiind deviată miraculos de fundaşul Paşcovici peste transversală. La jumătatea primei reprize, Farul şi-a pierdut portarul, Zdrâncă fracturându-şi un deget de la mâna dreaptă, fiind lovit de coechipierul Ion Barbu. În min. 36 a apărut şi cea mai controversată fază a întâlnirii, arbitrul Teodor Crăciunescu lăsând jocul să continue, după o preluare suspectă de henţ a lui Vlad, în propria suprafaţă de pedeapsă. Scorul a rămas neschimbat până la pauză, chiar dacă Boroştean, Chiţu, respectiv Liviu Ştefan au beneficiat de şanse importante de a marca. Echilibrul s-a menţinut şi la reluare, când oaspeţii au fost la un pas să dea lovitura, însă veteranul Ion Barbu a trimis cu capul în transversală. Golul a căzut în cealaltă poartă, în min. 66, când Turcu a marcat cu un şut plasat din mijlocul careului, în urma unei lovituri de colţ. Finalul a fost mai liniştit, în ciuda eforturilor făcute de Farul pentru a egala, doar Liviu Mihai II şi Niţescu dându-le emoţii năvodărenilor. În cele din urmă, Săgeata a adunat trei puncte, menţinându-se în lupta pentru promovare din Seria I, în timp ce constănţenii au părăsit terenul în aplauzele galeriei, care i-a încurajat din primul până în ultimul minut.

FELICITĂRI DIN AMBELE TABERE. Fair-play-ul s-a menţinut şi la final, când antrenorii celor două echipe s-au felicitat pentru jocul din teren. „A fost un meci antrenant, în care ambele echipe au fost la maxim de potenţial. La noi s-a simţit lipsa celui de-al doilea realizator, alături de Adi Câmpeanu. Am jucat de la egal la egal cu o formaţie bine pregătită şi am arătat că putem să devenim o echipă. Cred că este cel mai bun joc din deplasare făcut de Farul, împotriva celui mai bun adversar din serie. Ne-a lipsit prospeţimea la finalizare. A contat lipsa de experienţă a unor copii şi am ratat din situaţii prea clare. Cu toate neajunsurile, puteam pleaca de la Năvodari cu un rezultat mai bun”, a declarat tehnicianul oaspeţilor, Ioan Sdrobiş. „Am întâlnit un adversar foarte bine organizat şi consider că a fost cel mai greu meci pe care l-am avut acasă în acest sezon. Farul s-a închis bine şi a avut ocazii de gol pe contraatac, dar cred că victoria noastră este meritată. Nu a fost penalty la Vlad, care a lovit mingea cu pieptul”, a adăugat antrenorul gazdelor, Aurel Şunda.

Au evoluat - Săgeata (antrenori Aurel Şunda şi Constantin Funda): Fl. Olteanu - C. Dinu (67 Bold), Goşa, Fl. Popa, A. Vlad - Boroştean (61 L. Turcu), Olah, V. Apostol, Vezan - Jianu, S. Chiţu (56 Itu); FC Farul (antrenori Ioan Sdrobiş şi Gică Butoiu): Zdrâncă (22 Al. Răuţă) - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Buzea, Paşcovici - B. Rusu (70 Scărlătescu), Lucan, Boboc (70 L. Mihai II), I. Lupu - Ad. Câmpeanu. Cartonaşe galbene: Fl. Popa, L. Turcu / Buzea. Au arbitrat: Teodor Crăciunescu (Rm. Vîlcea) - Edurad Ungureanu (Bucureşti) şi Daniel Hulubei (Vaslui).