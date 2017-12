Derby pentru primul loc în Liga 1, la Ovidiu

Cele mai în formă echipe din fotbalul românesc, FC Viitorul și Astra Giurgiu, se duelează vineri, de la ora 20.30 (în direct la Digi Sport 1, Dolce Sport 1 și Look TV), la Ovidiu, pe terenul Central al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, în etapa a 17-a a Ligii 1. Partida are o încărcătură deosebită pentru formația pregătită de Gheorghe Hagi, care are șansa de a răzbuna înfrângerea dură suferită în fața giurgiuvenilor în sferturile Cupei Ligii, scor 0-3, dar mai ales să urce pe prima poziție în ierarhia internă în cazul unui succes.

„Nu pot să nu evidențiez momentul bun în care ne aflăm, pentru că am început returul cu trei victorii. Întâlnim Astra, cea mai bună echipă din campionat în deplasare, cu jucători puternici, care pot face diferența, dar și noi am marcat cele multe goluri în acest sezon, avem un spirit ofensiv și vrem să ne impunem. Jocul din Cupa Ligii nu are nicio revelanță, pentru că este vorba de altă conectare, altă atitudine și alți jucători”, a spus Hagi. „Nu știu dacă este un derby. Avem însă șansa de a urca pe primul loc. Toți băieții sunt conștienți de acest lucru și vom da totul pentru a lua cele trei puncte. Toată lumea crede că suntem în lupta pentru titlu, dar obiectivul nostru este să ajungem în play-off”, a adăugat mijlocașul Florin Cernat. „Va fi un meci de luptă, în care vom da totul pe teren pentru ca, la final, să ieșim învingători. Pentru noi, este un moment frumos să ajungem în situația de a urca pe primul loc, dar am muncit mult ca să fim aici”, a completat mijlocașul Răzvan Marin.

Echipa probabilă de start a Viitorului: Rîmniceanu - Benzar, Boli, Mitrea, Cr. Ganea - Vl. Achim, I. Filip, Aganovic - I. Hagi, Fl. Tănase, A. Chiţu.

„BĂTAIE” PE BILETE

Jocul cu Astra a stârnit mult interes printre fanii constănțeni, iar mare parte din bilete s-au vândut încă de joi, la prânz. „Suporterii ne apreciază, jucăm bine și suntem bucuroși că vin să ne încurajeze. Trebuie să aibă răbdare până la ultimul fluier, pentru că se poate întâmpla orice”, a declarat Hagi. „Mulțumim suporterilor că sunt alături de noi și îmi doresc să rămână lângă echipă până la finalul campionatului”, a spus Răzvan Marin. Gruparea de pe litoral va asigura suporterilor transportul cu autocarele, pe traseul Palatul Copiilor (Constanţa) - Stadion Central Academia Hagi (Ovidiu). Vor fi două plecări, la orele 19.15 și 19.45, iar returul va fi asigurat după încheierea partidei.

