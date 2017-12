Derby pentru promovare la Năvodari

Cu patru victorii consecutive în debutul returului, Săgeata Năvodari a devenit una dintre principalele candidate la promovare din Seria 1 a Ligii a II-a la fotbal. Echipa pregătită de Constantin Gache are şansa de a face încă un pas important către prima ligă, dacă va învinge în derby-ul cu CF Brăila, programat duminică, de la ora 11.00 (în direct la Dolce Sport 2), pe teren propriu, în etapa a 20-a. Principalul finanţator al năvodărenilor, Nicu Babu, care a preluat clubul în această iarnă, este convins că Săgeata merită să fie în prima ligă. „Revenirea antrenorului Constantin Gache ne-a adus creşterea în joc pe care o aşteptăm şi rezultatele din retur, cu patru victorii, ne arată că am luat măsuri bune. Avem cel mai bun atac din liga secundă şi am primit doar două goluri în retur”, a spus Babu, care speră ca năvodărenii să obţină duminică al cincilea succes consecutiv: „Este un adevărat derby pentru noi, iar dacă-l vom câştiga, ne înscriem clar în drumul pentru promovare. De altfel, dacă mă uit la ce lot avem, este clar că locul nostru este în Liga 1. Intrarea va fi gratuită şi fac un apel către toţi cei care îşi doresc ca din vară să vadă la Năvodari meciuri din prima ligă să vină să ne susţină, pentru că avem nevoie de cât mai mulţi suporteri”.

OPTIMISM ÎNTRE JUCĂTORI. Jucătorii năvodărenii sunt conectaţi la importanţă partidei de duminică şi au drept obiectiv cele trei puncte. „O victorie ar fi extraordinară, pentru că ne-am mări avantajul în clasament şi am cam scoate Brăila din cărţile promovării. În plus, ne-ar aduce linişte înaintea celor două etape în care nu vom juca, în timp ce principalele noastre contracandidate se întâlnesc în meciuri directe. Dacă învingem duminică, cred că am rămâne în lupta pentru promovare noi, Botoşani şi Tulcea”, a declarat fundaşul Gheorghe Goşa. „Pentru noi, este un meci foarte important. Avem un moral bun după seria de victorii din retur şi sper să câştigăm duminică. Ar fi ideal, pentru că ne-am distanţa de CF Brăila. Apoi avem o pauză destul de lungă în care am pregăti partea a doua a returului. Ne dorim să vină cât mai multă lume la stadion şi să ne bucurăm suporterii cu al cincilea succes consecutiv”, a adăugat mijlocaşul Valentin Apostol.