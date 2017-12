Derby pentru titlu în Regie

Capul de afiş al antepenultimei runde a sezonului 2005-2006 în Divizia A se va disputa mîine, în Regie, acolo unde se vor întîlni primele două clasate. Sportul are doar varianta victoriei pentru a reuşi marea supriză a întrecerii interne, iar Steaua are şi ea nevoie de cele trei puncte, pentru că Rapidul se menţine în lupta pentru titlu. Un succes al giuleştenilor la Cluj, coroborat cu o remiză în Regie, ar cota formaţia antrenată de Răzvan Lucescu cu prima şansă în duelul pentru prima poziţie. Un alt meci interesant al etapei va avea loc la Timişoara, disputa dintre cei doi tehnicieni, Gică Hagi vs Petre Grigoraş, fiind deschisă oricărui rezultat.

Programul etapei - ieri: GLORIA BISTRIŢA - FC FARUL CONSTANŢA 1-0 (Bruncevici 19); FC Vaslui - Poli Iaşi 1-1 (I.Baicu 78/ Bîlbă 6); astăzi, ora 17.00: Poli Timişoara - Oţelul Galaţi (TVR 2; 2-0); ora 18.00: FC Naţional - Pandurii Tg.Jiu (Telesport; 0-1); FC Argeş - Dinamo (Naţional TV; 2-1); duminică, ora 17.00: CFR Cluj - Rapid (Antena 1; 0-1) - se joacă la Dej; Sportul Studenţesc - Steaua (TVR 1; 1-4); ora 18.00: Jiul Petroşani - FCM Bacău (Telesport; 2-1).

Clasament

1.Steaua 27 16 7 4 42-15 55p (+13)

2.Sportul 27 16 5 6 51-29 53p (+14)

3.Rapid 27 15 8 4 41-19 53p (+11)

4.Dinamo 27 15 4 8 53-31 49p (+7)

5.FC FARUL 28 14 3 11 39-34 45p (+3)

6.CFR Cluj 27 12 8 7 30-23 44p (+5)

7.FC Naţional 27 12 6 9 27-32 42p (+3)

8.Poli Timişoara 27 10 9 8 32-26 39p (0)

9.Gloria Bistriţa 28 11 6 11 25-30 39p (-3)

10.Poli Iaşi 28 10 5 13 24-28 35p (-7)

11.Oţelul 27 8 8 11 31-36 32p (-10)

12.FC Argeş 27 8 7 12 25-33 31p (-8)

13.FC Vaslui 28 5 11 12 21-33 26p (-16)

14.Jiul Petroşani 27 5 9 13 23-38 24p (-15)

15.Pandurii Tg.Jiu 27 5 6 16 16-38 21p (-21)

16.FCM Bacău 27 3 4 20 16-51 13p (-29)