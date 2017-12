Derby-ul etapei se joacă în Gruia

După o pauză competițională datorată partidei naționalei României cu Grecia, Liga I se reia cu câteva meciuri interesante. În plin scandal declanșat de declarațiile antrenorului Constantin Gâlcă la adresa conducerii clubului, Steaua are nevoie de trei puncte în fața medieșenilor pentru a ieși din criza de imagine din ultimele zile. În schimb, liderul Astra Ploiești dispută derby-ul etapei cu CFR Cluj, echipă intrată în calculele pentru titlu după rezultatele din ultimele runde. La Botoșani, Dinamo va inaugura nocturna, iar o altă pretendentă la titlu, Petrolul Ploiești, are o misiune dificilă la Tg. Jiu.

Programul meciurilor din etapa a 7-a - azi: FC Brașov - Concordia Chiajna (ora 18.30, Look TV), Steaua - Gaz Metan Mediaș (ora 21.00, Look TV); sâmbătă: FC Viitorul - Ceahlăul Piatra Neamț (ora 18.30, Look Plus, Dolcesport), CFR Cluj - Astra Ploiești (ora 21.00, Look TV); duminică: CSMS Iași - ASA Tg. Mureș (ora 16.00, Look Plus, Dolcesport), Rapid București - U Cluj (ora 18.30, Look TV), FC Botoșani - Dinamo (ora 21.00, Look TV); luni: CSU Craiova - Oțelul Galați (ora 18.30, Look TV), Pandurii Tg. Jiu - Petrolul Ploiești (ora 21.00, Look Plus, Dolcesport).

Clasament: 1. Astra 15p (golaveraj: 16-2), 2. Steaua 15p (14-3), 3. CFR 13p (12-3), 4. Petrolul 13p (13-4), 5. Dinamo 12p (11-5), 6. ASA 11p (10-5), 7. Ceahlăul 10p (6-9), 8. FC Botoșani 9p (5-9), 9. U. Cluj 8p (7-5), 10. Gaz Metan 8p (6-7), 11. Pandurii 6p (4-9), 12. Oțelul 5p (4-8), 13. Rapid 5p (4-9), 14. FC Brașov 5p (5-11), 15. Concordia 4p (2-9), 16. FC Viitorul 3p (4-8), 17. CSMS Iași 3p (2-9), 18. CS U. Craiova 2p (4-14).