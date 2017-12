Derby-ul orgoliilor la Constanţa

Derb-yul dintre clubul de tradiţie al fotbalului constănţean, FC Farul, şi cea mai bine clasată echipă din judeţul de la ţărmul mării, Săgeata Năvodari, programat astăzi, de la ora 19.00, pe stadionul “Farul”, în etapa a 24-a a Ligii a II-a, pare să fie total dezechilibrat. Înglodată în datorii către foştii jucători şi aflată în subsolul clasamentului Seriei I, formaţia gazdă se chinuie să obţină programarea etapă după etapă şi să supravieţuiască până la finalul sezonului. În schimb, Săgeata visează la o promovare în premieră pe prima scenă a fotbalului româesc, chiar dacă, pentru moment, FRF le-a interzis năvodărenilor dreptul de a accede în Liga I în acest sezon. În ciuda acestei diferenţe, meciul se anunţă încins, jucătorii ambelor combatante mărturisind că va fi, în primul rând, o “ciocnire” a orgoliilor.

„Jucăm împotriva unei echipe care are şanse mari la promovare, dacă va primi acest drept, şi care vine la Constanţa să ia cele trei puncte. Noi trecem printr-o perioadă neagră, pe care nu mi-o pot explica. Probabil că jucătorilor le este greu să se concentreze, din cauza problemelor financiare, dar sper să-şi revină la meciul cu Săgeata”, a mărturisit antrenorul Farului, Gică Butoiu. „Sper să fie un meci bun şi să vină multă lume în tribune. Se întâlnesc două echipe care se cunosc bine şi au jucat un fotbal bun în acest sezon. Noi suntem pe locul 2, în timp ce Farul, în ciuda greutăţilor, are o poziţia bună faţă de alte echipe. În plus, derbyurile locale aduc multă ambiţie şi orgolii”, a spus antrenorul năvodărenilor, Aurel Şunda. Tehnicianul oaspeţilor speră să-l aibă la dispoziţie pe portarul Florin Olteanu, care se află în plină recuperare după accidentarea suferită săptămâna trecută la umărul stâng.

Echipele probabile - FC Farul (antrenor Gică Butoiu): Zdrîncă - Niţescu, I. Barbu, L. Ştefan, Sascău - Husein, Păduraru, Buzea, I. Lupu - Şt. Ciobanu, Borza; Săgeata (antrenor Aurel Şunda): Fl. Olteanu - Bold, Goşa, Fl. Popa, L. Turcu - Olah, V. Apostol, Dâlbea, Boroştean - S. Chiţu, Jianu. Arbitri: Adrian Illyeş (Ploieşti) - Claudiu Florea (Piteşti) şi Dragoş Vlad (Tîrgovişte).

Meciurile etapei - sâmbătă, ora 11.00: Viitorul Constanţa - Dinamo II Bucureşti; Steaua II Bucureşti - Astra II Giurgiu; FC Snagov - Gloria Buzău; FC Botoşani - CF Brăila; Ceahlăul Piatra Neamţ - FCM Dunărea Galaţi; CS Otopeni - Juventus Bucureşti; duminică, ora 12.00: Delta Tulcea - Concordia Chiajna.

Clasament Seria I

1. Ceahlăul 23 18 5 0 57-14 59 (+26)

2. Săgeata Năvodari 23 16 2 5 41-18 50 (+14)

3. Concordia Chiajna 23 13 8 2 39-20 47 (+8)

4. Viitorul Constanţa 23 9 9 5 31-25 36 (+3)

5. Delta Tulcea 23 11 3 9 30-32 36 (+3)

6. CS Otopeni 23 11 3 9 29-31 36 (+3)

7. Dunărea Galaţi 23 8 7 8 33-24 31 (-5)

8. FC Botoşani 23 9 4 10 34-33 31 (-2)

9. FC Snagov 23 9 3 11 27-40 30 (-3)

10. Gloria Buzău 23 6 9 8 21-23 27 (-9)

11. Astra II Giurgiu 23 7 6 10 32-39 27 (-9)

12. FC Farul Constanţa 22 7 6 9 20-28 27 (-3)

13. Dinamo II Bucureşti 23 7 4 12 22-36 25 (-11)

14. Steaua II Bucureşti 23 4 5 14 22-40 17 (-16)

15. Juventus Bucureşti 23 3 6 14 21-42 15 (-21)

16. CF Brăila 22 1 6 14 16-30 12 (-24)