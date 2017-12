Dermatozele profesionale, principalele afecţiuni ce apar la locul de muncă

Ştiaţi că principalele afecţiuni ce pot apărea la locul de muncă sunt dermatozele profesionale? \"Consecinţele sunt socio-economice, dar au şi o mare implicare psiho-socială prin creşterea şomajului şi afectarea calităţii vieţii persoanelor implicate - 90% dintre acestea fiind tineri sub vârsta de 25 de ani. Cele mai frecvente afecţiuni sunt alergiile cutanate, iar cei mai frecvenţi alergeni sunt cromul, nichelul, cobaltul, răşinile sintetice, parfumurile şi lanolina. Cunoaşterea dermatozelor profesionale permite identificarea de măsuri eficiente pentru prevenirea şi tratarea bolilor\", a explicat prof. dr. George Ţiplică, şef Clinică Dermatologie la Spitalul Colentina, potrivit unui comunicat de presă al Societăţii Române de Dermatologie. Bolile cutanate profesionale sunt dermatoze determinate, în principal, de ocupaţie. Acestea reprezintă 25% din bolile profesionale în general şi sunt adesea subestimate, deoarece asocierea cu mediul de lucru nu este frecvent recunoscută, a precizat sursa citată. Dermatita de contact reprezintă aproape 90% din tulburările pielii dobândite la locul de muncă, fiind împărţită în dermatită de contact iritativă şi alergică. Ambele au ca rezultat o reacţie inflamatorie a pielii cu semne clinice caracteristice - eritem, edem, vezicule, descuamare, prurit. Alte afecţiuni cutanate ocupaţionale pot include urticaria sau chiar cancerul de piele, cum ar fi carcinomul bazocelular şi cel spinocelular datorate expunerii la ultraviolete.

LIPSA DE INFORMAŢII, CEL MAI MARE RISC LA LOCUL DE MUNCĂ Prevenirea bolilor cutanate ocupaţionale reprezintă o măsură importantă şi eficientă la locul de muncă, dar până acum acest lucru nu a fost pe deplin cunoscut. Lipsa de informaţii este unul dintre cele mai mari riscuri la locurile de muncă. Educaţia lucrătorilor după un ghid dermatologic devine un deziderat pentru viitor, susţine dr. Ţiplică. \"Dermatozele profesionale sunt principalele afecţiuni ce apar la locul de muncă. În Europa, aceste afecţiuni generează pierderi de peste 5 miliarde euro anual, în principal prin scăderea productivităţii întreprinderilor mici. Pentru cei afectaţi evoluţia cronică a bolii determină suferinţă severă şi chiar pierderea locului de muncă. Agenţia Europeană pentru Siguranţă şi Sănătate la locul de muncă a definit îmbunătăţirea prevenţiei dermatozelor profesionale o acţiune prioritară în Europa. Date ştiinţifice recente demonstrează eficienţa extraordinară a prevenţiei acestor afecţiuni\", a declarat prof. Swen John din Germania, coordonator al European Initiative for the Prevention of Occupational Skin Diseases.

Academia Europeană de Dermato-Venerologie (EADV) a lansat în 23 de ţări, începând cu anul 2010, campania de prevenţie \"O piele sănătoasă la locul de muncă\". Scopul acestei campanii este de a sensibiliza opinia publică şi politică cu privire la impactul sever al afecţiunilor dermatologice ocupaţionale şi la modalităţile prin care acestea pot fi prevenite, a subliniat prof. dr. George Ţiplică, coordonator pentru România al EPOS.