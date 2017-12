Descântece... rock cu trupa FIRMA

După o pauză de șapte ani, trupa FIRMA a lansat un nou album, intitulat „DESCÂNTECE - Vol.1”. Formația a pornit imediat într-un turneu de promovare în cadrul căruia a poposit și la Constanța, în Clubul Doors. Noile piese prezentate într-un concert electrizant sunt un semn al maturităţii creative a trupei, din care însă nu lipsesc energia şi atitudinea cu care pionerii rock-ului alternativ ne-au obişnuit. Şi nu a lipsit nici emoţia regăsirii publicului constănţean, aşa cum ne mărturisea solistul Daniel Rocca.

Al treilea album al trupei FIRMA este disponibil online pentru download gratuit, în dorinţa de a reface comuniunea cu publicul său şi de a reintroduce treptat formaţia în playlist-urile posturilor de radio și TV naționale. Trupa oferă noi contexte stilului muzical consacrat, la fel de pătimaș ca în anii de debut. Într-un interviu acordat cu amabilitate cotidianului „Telegraf, solistul trupei Daniel Rocca ne-a vorbit despre noile piese și procesul de creație, dar și despre planurile de viitor. Rămâne să căutaţi noul album pe pagina de Facebook a formaţiei.

Reporter (Rep): - Ce s-a întâmplat timp de şapte ani cu și în trupa FIRMA de nu a mai lansat nicio piesă nouă?

Daniel Rocca (D.R): - Ca și la primul album, am intrat într-un hiatus oarecum impus de circumstanțe. În cazul nostru este nevoie de regenerare creativă și mentală după fiecare efort tradus într-o apariție discografică. Motivul pentru care cei trei ani de hiatus s-au transformat în șapte ține de chestiuni legale și, mai ales, de renumele internațional pe care trupa îl căpătase la sfârșitul lui 2008. Am fost puși în situația de a ne împărți în două direcții și, din cât ne dăm seama acum, nu ne-a priit. Am realizat prea mult, prea repede, pentru cât puteau cei din jurul nostru să ducă.

Rep: - Am impresia că piesele din colecţia de „Descântece” pe care ne-o propuneţi acum au fost compuse pe o perioadă mare de timp.

D.R: - Răspunsul este legat de întrebarea precedentă, pentru că în tot acest timp, dând la o parte chestiuni personale, am stat și am lucrat muzică, fie împreună, fie în proiecte solo. Este rețeta perfectă pentru a te regenera creativ și a aduce lucruri noi în creațiile pe care vrei să le transmiți publicului.

Rep: - Ascultând noul album, cred că denotă maturitatea trupei, versuri profunde, mai bine alese, chiar dacă rămâne sesizabil același realism sec, dar nu brutal, mai îndulcit de melancolie. Cum ați compus aceste piese? A fost întâi linia melodică? Sau mai întâi versurile?

D.R: - În mod normal, genul asta de întrebări nu primesc răspunsuri sincere pentru că procesul creativ este o chestiune intimă. Însă putem face o mică excepție mărturisind că nu există o regulă. Unele piese pleacă de la un beat de tobă, altele de la o înșiruire de armonii. Cele mai multe de la versuri care cer a fi îmbrăcate într-un strat melodic.

Rep: - Și mențineți aceeași dualitate între o variantă mai soft în albumul înregistrat și disponibil online și o latură hard mai pregnantă când cântați live. Mi se pare mie sau este voită o schimbare de abordare, nu neapărat de stil?

D.R: - Diferența între sound-ul de studio și cel de live apare natural. Uneori interpretarea este mai energică, alteori mai melancolică, mai ales în cazul concertelor acustice. Totul pleacă însă de la felul în care simțim piesele într-o anumită perioadă, simțire care poate să difere față de momentul în care au fost înregistrate. Și oricum, nu ne place să le aducem la cunoștința publicului 1 la 1, întotdeauna vom avea ceva de adăugat live, pentru că atunci este momentul în care piesa prinde viață, cu ajutorul publicului.

Rep: - Ce piesă credeţi că reprezintă cel mai bine esenţa şi originalitatea trupei FIRMA?

D.R: - Putem să vorbim mai degrabă de mai multe piese care au reprezentat cel mai bine fiecare album și, implicit, trupa, de-a lungul timpului. „Dinți de lapte” de pe albumul „La Orbire”, „Houston We Have A Problem” de pe albumul „Exit”, „Primul descântec” de pe „Descântece”.

Rep: - Cum ați descrie stilul trupei unor tineri care o descoperă abia cu noul album ”DESCÂNTECE - Vol.1”?

D.R: - La fel ca la începuturi. Un melanj de muzici care ne-au format și inspirat în funcție de background-ul fiecăruia. Această diversitate ne-a dat șansa să încercăm lucruri originale în studio și nu numai.

Rep: - Un nou album, un nou început și un An Nou. Ce planuri aveți pentru 2015?

D.R: - Volumul 2 din „Descântece” și concerte oriunde există patru pereți unde se adună iubitori de muzică de toate felurile. S-aveți un an ca în povești!