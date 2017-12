Descentralizare prin regionalizare

• DECENTRALIZARE PRIN REGIONALIZARE • Actuala formă de organizare a României este depăşită din toate punctele de vedere şi nu permite o dezvoltare a ţării aşa cum ar trebui. Aceasta este concluzia fostului ministru secretar de stat în Ministerul Administraţiei, deputatul liberal Victor Paul Dobre, care a prezentat, vineri, în cadrul Şcolii de vară a Tineretului Naţional Liberal, propria viziune a liberalilor despre cum ar trebui să arate România din punct de vedere administrativ. În opinia lui Dobre, ţara ar trebui să aibă o nouă structură compusă, pe lângă actualele judeţe, şi din regiuni din care vor face parte între două până la patru judeţe. „România are nevoie de reorganizare, pentru că cea actuală este din 1968 şi a fost făcută în spirit comunist. Numai că, dacă vrem autonomie reală a autorităţilor locale, atragere de fonduri sau descentralizare, trebuie să avem o nouă reîmpărţire administrativă, adică o regionalizare, pe criterii economice şi administrative, dar nu sub forma propusă de Traian Băsescu şi ai lui, de care ne desprindem total, pentru că reîmpărţirea propusă de PDL este eminamente politică, în scop electoral, doar pentru a combate politic USL. Ceea ce propunem noi este crearea unor regiuni cu un for de conducere, care să preia o mare parte din atribuţiile Guvernului. De fapt, ideea noastră este de spargere a blocului birocratizării Bucureştiului, pentru că adevărata Românie trebuie să se conducă în teritoriu”, a spus Paul Dobre.

• FOR DE CONDUCERE • Liberalul a dat şi câteva exemple de domenii unde administrarea trebuie făcută în teritoriu şi nu la Bucureşti. „Administrarea drumurilor, porturilor, aeroporturilor trebuie să se facă la nivel local şi nu la ministere, la fel cum trebuie să se întâmple şi cu încasarea taxelor”, a dăugat Dobre. Fostului ministru secretar de stat în Ministerul Administraţiei a spus că, de fapt, regionalizarea propusă de liberali este adevărata descentralizare, pentru că de mai mulţi ani Bucureştiul practică o centralizare excesivă. Dobre a mai spus că viitorul for regional ar trebui să cuprindă un consiliu de conducere şi un preşedinte, care să fie aleşi din patru în patru ani, în timp ce Senatul să reprezinte aceste regiuni din punct de vedere legislativ.

• SUSŢINERE ÎN USL • Victor Paul Dobre a afirmat că ideea lor de regionalizare a fost acceptată şi dezvoltată cu partenerii de la PSD. „În USL mergem pe aceeaşi idee de regionalizare, iar ceea ce spune PDL că nu ne-am înţelege este o mare prostie. De fapt, împreună cu cei de la PSD lucrăm la definitivarea acestui proiect de regionalizare, care va fi în folosul cetăţenilor”, a mai spus secretarul de stat.