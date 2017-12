Deschamps rămâne la „cârma“ Franței și după EURO 2016

Președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), Noel Le Graet, a anunțat că Didier Deschamps își va păstra postul de selecționer al Franței și după încheierea EURO 2016, chiar dacă elevii săi nu vor reuși să se califice în finală sau să cucerească trofeul. „Faptul că țara organizatoare a rămas în cursă, în ultima săptămână de competiție, este un lucru important. Pentru jucători, desigur, pentru finanțele federației și pentru ambianța generală din jurul EURO 2016”, a declarat Le Graet, adăugând că Deschamps, care mai are doi ani de contract cu FFF, va rămâne la conducerea „Les Bleus” indiferent de ceea ce se va întâmpla până la final. „Suntem în ultimul careu și avem o posibilitate de a merge mai departe. Nu este momentul să ne oprim aici”, a ținut să sublinieze conducătorul federației franceze, for care are deja asigurată o primă în valoare de 18,5 milioane euro din partea UEFA, grație evoluțiilor de până acum ale naționalei „Cocoșului galic”.

Le Graet este convins că naționala Franței este capabilă să învingă Germania, campioana mondială en titre, joi seară, la Marsilia, în semifinalele EURO 2016. „În 2014, în Brazilia, germanii ne-au învins în mod logic, cu 1-0. Însă, în ultimii doi ani, nivelul celor două echipe s-a apropiat. Pe 13 noiembrie, nimeni nu a comentat, ținând cont de evenimentele tragice de atunci, însă noi am câștigat cu 2-0, iar acest lucru spune ceva. Jucătorii nu se tem de germani. Apoi, restul ține doar de domeniul imprevizibilului”, a explicat Le Graet.

