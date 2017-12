Deschiderea Festivalului de Film de la Toronto, atracţie pentru vedete

Documentarul despre trupa U2, intitulat „From the Sky Down”, a deschis cea de-a 36-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film din Toronto, fiind prima dată când acest festival este deschis de un astfel de gen de film. Pe covorul roşu şi-au făcut apariţia Bono şi chitaristul The Edge, deschizând festivalul ce va dura 11 zile. Documentarul prezintă conceperea albumului U2 din 1991, „Achtung Baby”, la Berlin, album considerat de critici ca cel care a reinventat trupa. „Este vorba despre ei, în cele mai bune momente şi în cele mai negre”, a spus regizorul Davis Guggenheim, deţinător al premiului Oscar în 2006 pentru documentarul „Un adevăr incomod\", ce explorează campania lui Al Gore pe tema încălzirii globale. Membrii trupei U2 au fost cei care l-au abordat pe regizor, după ce The Edge a apărut în documentarul acestuia din 2008 „It Might Get Loud”, despre istoria chitarei electrice. „Nu cred că este un film despre noi, ci despre cum funcţionează o trupă sau, în acest caz, despre cum nu funcţioneaz”, a spus The Edge. „Nu ştiu de ce s-ar uita cineva la acest documentar”, a completat Bono.

Un alt moment deosebit a fost apariţia pe covorul roşu al cuplului Angelina Jolie – Brad Pitt venit pentru a promova cel mai nou film al actorului american „The Moneyball”, în regia lui Bennett Miller. Anul acesta, la Festivalul din Toronto vor avea premiera filme regizate de Luc Besson, Francis Ford Coppola sau Michael Winterbottom. Sunt aşteptaţi să îşi facă apariţia pe covorul roşu George Clooney, Ryan Gosling, Brad Pitt, Salma Hayek, Keira Knightley, Gerard Butler şi chiar şi Madonna Totodată, vor fi prezentate un număr record de producţii franceze, 52, dintre care 16 premiere internaţionale.