Descindere la Oil Terminal

CONTROL DE AMPLOARE. Câteva zeci de inspectori de la Garda Financiară, vameşi, poliţişti şi jandarmi au luat cu asalt, ieri, toate sediile şi depozitele societăţii Oil Terminal. Spre deosebire de acţiunile inopinate începute până acum, în toată ţara, la 6.00 dimineaţa, la Constanţa, organele de control au ajuns la ora 10.00. La scurt timp după ce anchetatorii au blocat toate activităţile societăţii, reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI) au remis un comunicat în care precizau că „scopul acţiunii comune constă în verificarea documentelor privind autorizarea şi funcţionarea antrepozitelor vamale, legalitatea utilizării sistemelor de depozitare, transfer şi măsurare. Totodată, va fi verificată legalitatea privind provenienţa produselor energetice deţinute şi eliberarea acestora din antrepozite“. MAI a adăugat că controalele vizează infracţiuni ce prejudiciază bugetul de stat şi subminează economia naţională prin introducerea şi distribuirea ilegală de mărfuri în zona porturilor de la Marea Neagră şi destructurarea grupurilor infracţionale specializate în infracţiuni de crimă organizată.

72 DE ORE. Prea puţin surprins de alaiul de anchetatori, directorul Oil Terminal a declarat că speră ca acest control să ridice suspiciunile de fraudă ce planează asupra firmei pe care o conduce. „La ora 10.00, SC Oil Terminal SA Constanţa a fost vizitat de reprezentanţii a patru instituţii: Vamă, Jandarmi, Poliţie şi Garda Financiară. Am fost solicitaţi în legătură cu efectuarea unui control de fond al tuturor produselor petroliere finite şi brute. Ne-au fost cerute documentele vamale care se întocmesc cu ocazia unor astfel de tranzacţii de produse petroliere şi, totodată, s-a trecut la inventarierea stocurilor fizice. Oil Terminal este un agent economic unde se execută operaţiuni comerciale la care Vama are un aport deosebit. Sperăm ca acest control să nu dureze mai mult de 72 de ore. În caz contrar, situaţia ar putea deveni delicată întrucât va fi îngreunat fluxul tehnologic. Verificările vor arăta că în Oil Terminal nu se efectuează nicio evaziune fiscală sau vreo altă abatere de la normele legale. Precizez că acest control nu are nicio legătură cu ancheta desfăşurată de DNA Constanţa în cazul consilierului meu, Ştefan Ene”, a declarat directorul SC Oil Terminal, Silviu Wagner. Concomitent cu analizarea documentelor, oamenii legii, sprijiniţi de angajaţii Biroului Român de Metrologie Legală, au verificat toate rezervoarele din cele trei depozite şi au luat probe din produsele petroliere. Scopul acestor acţiuni a fost acela de a verifica dacă produsele din rezervoare corespund, din punct de vedere tehnologic, cu ceea ce scrie în actele firmei. În anul 2010, societatea a tranzacţionat 5,6 milioane de tone produse petroliere, iar în primele două luni ale acestui an, aproape 900.000 de tone.

O SINGURĂ ŢINTĂ. Acţiunea de ieri vine la aproape o săptămână după ce preşedintele Traian Băsescu a declarat, pentru a doua oară de la începutul acestui an, că ar vrea să vadă mascaţi şi în Portul Constanţa. „Aş vrea să văd acţiune în vămile din interior, inclusiv în vama din Constanţa, care e de frontieră, dar nu trebuie omisă“, susţinea Traian Băsescu. Cu două săptămâni înainte, Băsescu declara că Portul Constanţa este o prioritate pentru organele de control. Cu toate că MAI a precizat în comunicatul remis ieri că se au în vedere toate antrepozitele vamale, echipele de control au poposit doar la Oil Terminal.

