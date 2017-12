Descoperire incredibilă! Pasaj secret într-un templu mayaş, vechi de un mileniu!

După două luni de investigaţii cu ajutorul metodelor non-invazive, dar şi cu ajutorul tehnicilor mai tradiţionale de explorat prin spaţiile strâmte din interiorul templului, arheologii de la Great Mayan Aquifer Project au anunţat că au găsit un pasaj secret în complexul de temple vechi de 1.000 de ani. Studiile anterioare au indicat prezenţa unui crov, o adâncitură în subsol formată natural, peste care este construit templul Kukulkan. Recent, cercetătorii de laGreat Mayan Aquiferau descoperit un pasaj care face legătura cu această cavernă, scrieAncient Origins. Noul tunel trece şi printr-o cameră funerară analizată anterior. Deşi acum este blocat, tunelul pare să fi făcut accesul la crovul de sub templu, arată descopera.ro. „Prin camera funerară am putea intra în caverna de sub templu, unde am găsit şi tunelul înfundat, probabil închis chiar demayaşi. Vom intra din nou, iar de data aceasta, vom încerca să îl deschidem pentru a vedea dacă drumul duce la intrarea în crov”, a precizat Guillermo de Anda, arheolog în cadrul acestui studiu.

Dacă se va realiza, ar fi prima dată când cercetătorii intră în subsolul templului şi ar putea analiza fizic acest loc. Astfel, potenţialele descoperiri din cavernă vor fi importante pentru ilustrarea unei imagini mai detaliate a religiei mayaşilor, mai ales în ceea ce priveşte imaginea lumii-de-jos a poporului dinAmerica Centrală.

Templul în formă depiramidă, cunoscut şi sub numele de El Castillo (Castelul), a fost cel mai probabil dedicat zeităţii mayaşeKukulkan, un şarpe cu pene temut de vechii locuitori. Un aspect interesant este că în timpul echinocţiilor, soarele de pe piramidă creează iluzia unui şarpe care coboară de pe treptele piramidelor. Aceasta este doar una din seria de trăsături ale structurii aliniate în urma calculelor astronomice. Astfel, este de înţeles că explorarea crovului va fi cel puţin fascinantă, având în vedere ingeniozitatea şi abilităţile mayaşilor, mai arată sursa citată. Mai mult decât atât, studiile anterioare au arătat că mayaşii aruncau în acest loc ofrandele şi sacrificiile pe care le făceau zeităţii, ceea ce cu siguranţă ar oferi indicii cruciale cu privire la practicile religioase.