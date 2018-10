Descoperire uluitoare! Persoanele înalte, risc crescut de cancer?!

O cercetare recentă, citată de The Guardina, a ajuns la concluzia că persoanele înalte au un risc mai crescut de dezvoltare a cancerului deoarece sunt mai mari şi deţin mai multe celule în care se pot dezvolta mutaţii periculoase. O serie de studii au descoperit anterior o legătură între statura înaltă şi un risc mai crescut de dezvoltare a unor forme de cancer. Conform The Guardian, cercetătorii susţin că fiecare 10 centimetri în plus ai înălţimii adaugă un risc mai mare cu 10%. O legătură asemănătoare a fost descoperită şi în cazul câinilor, cu cat rasa ajunge la dimensiuni mai mari, cu atât creşte riscul apariţiei unor astfel de boli.

Cercetătorii au prezentat multiple explicaţii pentru acest fenomen, inclusiv faptul că hormonii de creştere ar putea juca un rol atât în creşterea în înălţime, cât şi în apariţia cancerului sau că factorii de mediu precum nutriţia din copilărie sau anumite boli ar putea reprezenta un factor. „Una dintre ipotezele majore este că un eveniment de la începutul vieţii face ca celulele să fie mai susceptibile la formarea tumorilor, care întâmplător duce şi la creşterea în înălţime”, a declarat Leonard Nunney, profesor de biologie din cadrul Universităţii Riverside din California. Nunney a comparat riscul în cazul bărbaţilor şi femeilor de dezvoltare a cancerului de orice tip în funcţie de creşterea în înălţime. Rezultatele arată că riscul creşte cu 13% în cazul femeilor cu fiecare 10 centimetri în plus ai înălţimii şi în cazul bărbaţilor cu 11%. Per total, o creştere a riscului asociată înălţimii a fost observată la 18 dintre cele 23 de tipuri de cancer analizate.