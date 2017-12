Descoperirea unei actriţe: Iulia Verdeş (II)

Dacă în „Invitaţie la disco” Iulia Verdeş juca o tânără dansatoare într-un bar, care-şi părăseşte iubitul pentru a se apropia de unul din colegii de ring, în „Eu şi sora mea” (regie, scenariu - Ozana Nicolae) ea dă viaţă mezinei. Făcând o vizită surorii ei mai mari la Bucureşti, unde aceasta este studentă, descoperă că locuia împreună cu fostul ei iubit. Apare un personaj nou, gelozia surorilor, mai exact a celei mai mici, care pare a avea delicateţea de a nu-i aduce la cunoştinţa surorii ei cum stau, de fapt, lucrurile. E şi aici un subiect cu tentă populară, dar bine construit, bine filmat şi, desigur, foarte bine interpretat. Iulia Verdeş este şi ea un nume de mare viitor pentru cinematograful românesc.

Se înţelege că nu vom putea comenta întreaga listă, destul de bogată, a premiilor acordate. Voi nota, totuşi, Premiul de regie, acordat producţiei UNATC \"After party\" (regia - Ivana Mladenovici). Câteva premii importante au mers în alte ţări. Voi menţiona că, la această ediţie, Marele Premiu oferit de Centrul Naţional al Cinematografiei şi înmânat de regizorul Corneliu Porumboiu - a fost acordat filmului polonez - \"Echo\", povestea a doi tineri prieteni bănuiţi de o crimă, aduşi la un interogatoriu cu părinţii fetei ucise. Filmul este în totul o mică bijuterie: de la condensarea şi suspansul de calitate al naraţiunii la jocul şi, mai ales, la crescendoul final al dialogului dintre mama fetei şi fostul ei coleg şi prieten, suspectat acum şi închis. Au atras, de asemenea, atenţia producţii de şcoală venind din SUA (Premiul special al juriului pentru \"Basket Bronx\", reprezentând New York Film Academy), din Germania (Premiul pentru montaj), din Bulgaria (unde s-a dus premiul de interpretare masculină), Anglia (premiul pentru film experimental) şi Cehia (Premiul de regie pentru film documentar). În totul, o ediţie reuşită, mai sobră (ca pentru un an de criză) dar cu rezultate edificatoare, un adevărat dar de Crăciun pentru cei mai tineri cineaşti.