Descoperiri pe şantierul arheologic de la Carsium

Începută în luna iulie a acestui an, campania de cercetări arheologice de pe şantierul de la cetatea Carsium continuă şi în această perioadă, datorită timpului favorabil şi se preconizează să se încheie la data de 1 decembrie. Lucrările se desfăşoară sub coordonarea dr. Nicolae Constantin, responsabil al Muzeului din Hîrşova, cu sprijinul Primăriei Hîrşova, care a pus la dispoziţie o echipă de muncitori. Actuala campanie urmăreşte să delimiteze clar fazele vechi (romane şi romano-bizantine) ale cetăţii Carsium, pentru că zidurile de pe platoul fortificaţiei, considerate, multă vreme, romane, doar din analize speculative şi comparaţii, sînt din Evul Mediu. „Anul trecut, am identificat restul unui turn de dimensiuni mari, care ne-a condus la concluzia că zidurile fortificaţiei romane trebuie căutate în afara actualelor incinte. Ceea ce am şi făcut. Într-o secţiune deschisă în extremitatea de nord a cetăţii, în imediata apropiere a ultimei incinte de nord, la adîncimea de aprox. şase metri, direct pe stîncă, am identificat un rest de zid distrus încă din vechime, la o probabilă refacere a cetăţii. A ajunge la această adîncime cu şpaclul este de-a dreptul o performanţă! Şi este meritul echipei”, a precizat responsabilul ştiinţific al şantierului, dr. Nicolae Constantin.

Entuziasmul echipei a fost declanşat atît de materialele descoperite, cum ar fi cantităţile mari de fragmente ceramice, oase de animale, podoabe, unelte şi tot felul de obiecte utilizate pentru activităţile economice, fragmente de vase din sticlă, monede, cît mai ales de resturile de ziduri de factură romană descoperite. Potrivit dr. Nicolae Constantin, s-a dovedit, şi în acest caz, că sistemul defensiv roman a fost afectat în mare măsură, la începutul evului mediu. Intervenţii masive au dus, atunci, la distrugerea masivă a incintelor. „În mod surprinzător, a rămas un rest de zid, despre care nu putem spune, deocamdată, mare lucru, de factură certă romană, construit din piatră cu asize regulate de cărămidă, pe care se lucrează în acest moment. Sîntem, deocamdată, la adîncimea de trei metri, la care s-a ajuns aproape într-o lună de muncă! Dacă fundaţia acestuia se aşază pe stîncă, la fel ca în cazul celorlalte descoperite în campania actuală, vom vedea, cel mai probabil, în vara viitoare”, a declarat dr. Nicolae Constantin.

Săpăturile actuale au adus în atenţie elemente cu totul noi despre fortificaţia de la Hîrşova. Astfel, specialiştii au putut face, pentru prima dată, cu certitudine, o delimitare între fortificaţia antică şi cea medievală. Deocamdată, specialiştii cred că cetatea romană a fost mult mai extinsă şi ceea ce a mai rămas din ea, de-a lungul celor 18 secole de istorie, se află la mare adîncime. Lucrul cel mai important este că, în urma activităţii echipei de cercetare, rămîn vestigii istorice ce se pot constitui în surse de dezvoltare economică prin valorificarea şi promovarea turismului cultural-istoric. O activitate atît de susţinută la Hîrşova este posibilă deoarece, în acest timp, Muzeul Carsium a devenit „cartierul general”. Întregul personal este mobilizat în vederea asigurării nevoilor campaniei de cercetări arheologice: spălarea, marcarea şi depozitarea materialelor descoperite, fiind chiar antrenat în săpături. Responsabilul şantierului, dar şi al Muzeului Carsium, dr. Nicolae Constantin, a mai spus că se are în vedere împrejmuirea cu gard a cetăţii, proiect care vizează protejarea fortificaţiei şi care este extrem de important să se realizeze, în timp cît mai scurt.