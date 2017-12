„Desculţ în parc”, super-comedie a Teatrului de Stat Constanţa

PREMIERĂ Aplauzele şi hohotele de râs au „condimentat”, în weekend, atmosfera extraodinară creată în sala Teatrului de Stat Constanţa (TSC) de actorii care au jucat în savuroasa comedie bulevardieră a lui Neil Simon, „Desculţ în parc”, în cheia regizorală a lui Liviu Manolache. Versiunea constănţeană a piesei, care a stat şi la baza celebrei ecranizări din 1967, cu Robert Redford şi Jane Fonda în rolurile principale, a avut premiera sâmbătă seară, cât şi duminică. Idee inspirată a regizorului şi actorului Liviu Manolache, această punere în scenă a instaurat în sala de spectacole bunădispoziţia generală şi a ridicat publicul în picioare, care a răsplătit din plin cu aplauze excepţionala partitură a lui Neil Simon, ce le dă actorilor şansa de a crea momente cu adevărat savuroase. De altfel, reacţia sălii arhipline confirmă că alegerea lui Liviu Manolache de a monta această piesă în doar câteva personaje, care încadrează teatrul constănţean în trend-ul occidental al momentului, a fost una cât se poate de reuşită şi cu mare priză la spectatorii constănţeni. Super-comedia „Desculţ în parc” s-a jucat, în ambele reprezentaţii, cu casa de bilete închisă şi promite să devină unul din titlurile de mare succes din repertoriul teatrului de la malul mării.

DOUĂ ORE PLINE DE HAZ Căsătoriţi de numai şase zile, cei doi tineri protagonişti încearcă să îşi armonizeze personalităţile la viaţa de cuplu, în dorinţa de a-şi construi o viaţă împreună. Comicul de limbaj şi de situaţie rezultă din confictele iminente care apar în tânărul cuplu, generate de firile diferite ale celor doi şi care, în cel mai scurt timp, duc până în pragul divorţului. Dialogurile sunt savuroase, replicile dinamice şi pline de umor. Comicul este accentuat şi de faptul că apartamentul închiriat de tineri se află la mansarda unui imobil fără lift, iar personajele îşi pierd suflarea până să ajungă în acest spaţiu care pare să nu promită nimic bun... Minuscul, fără încălzire şi fără mobilă, cu o cămară folosită drept dormitor: scenografia spectacolului în două acte, cu o durată de aprox. două ore, este realizată de Eugenia Jianu.

„Am căutat o piesă care să corespundă mai multor criterii: să fie o comedie de succes, să avem cu cine să o facem, să aibă o montare nu foarte dificilă şi să poată fi jucată în aproape orice fel de spaţiu. Unul din motivele pentru care teatrul există ca formă de expresie este să poate fi jucat nu numai la sediu, ci şi în alte spaţii, în alte oraşe care nu-şi permit să aibă trupă de teatru”, a motivat regizorul Liviu Manolache alegerea piesei.

Florina Stănculeţ s-a remarcat în rolul iubitoarei şi ispititoarei, dar impulsivei soţii Corrie Bratter, care îşi dedică, la început, întreaga energie proaspătului său soţ, Paul, convingător interpretat, de asemenea, de Tani Ştefu, în rolul avocatului serios, mai puţin dezinvolt şi cu o privire mai cumpătată asupra vieţii.

Pe de altă parte, un alt „cuplu”, cel al... seniorilor, Victor Velasco - Liviu Manolache şi Nina Udrescu - soacra lui Paul, Ethel Banks, face deliciul publicului. Cei doi actori de renume ai teatrului constănţean şi-au împărţit, la rândul lor, aplauzele celor prezenţi. În dublă ipostază, de regizor, dar şi de actor, Liviu Manolache a stârnit amuzamentul general în rolul vecinului excentric, restant cu plata chiriei, dar dezinvolt şi gurmand pretenţios, ale cărui replici şi exclamaţii sunt pline de haz. Prezenţei spirituale a acestuia i se alătură o altă apariţie plină de culoare, Nina Udrescu, cu o personalitate total diferită, dar foarte convingătoare ca mama soacră Ethel Banks, o fire convenţională, având mereu pregătit „repertoriul” de sfaturi şi exclamaţii.

Textul lui Neil Simon, „Desculţ în parc” („Barefoot in the Park”) a fost scris în 1963, premiera piesei având loc cu mare succes pe Broadway. Simon este considerat unul dintre cei mai buni scriitori de comedie in istoria americană.

