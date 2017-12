"Desde Allá", de Lorenzo Vigas, a câştigat Leul de Aur la Veneţia

Co-producţia Venezuela - Mexic ”Desde Allá / From Afar”, debutul regizoral al lui Lorenzo Vigas, a câştigat premiul Leul de Aur la cea de-a 72-a gală a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, care a avut loc sâmbătă seară. Producția a fost desemnată cel mai bun film dintre cele 21 de pelicule selectate anul acesta. Filmul spune povestea unui bărbat ajuns la vârsta a doua, care plăteşte tineri pentru a-i ţine companie. Într-o zi, cunoaşte un delincvent de 18 ani, interpretat de Luis Silva, iar acest moment influenţează existenţa amândurora. Rolul principal în această producţie este jucat de Alfredo Castro.

Trofeul Leul de Argint pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Pablo Trapero, pentru drama ”El Clan / The Clan” (Argentina / Spania), inspirată din viaţa oraşului Buenos Aires, unde o familie îşi răpeşte şi ucide vecinii. Regizorul argentinian a mai câştigat două premii speciale la Festivalul de la Veneţia, în 1999, pentru debutul ”Mundo grúa / Crane World”, iar în 2004 a participat cu filmul ”Familia rodante / Rolling Family”. În anul 2002, el a făcut parte din juriul competiţiei. Marele premiu al juriului Mostrei i-a revenit filmului american ”Anomalisa”, primul lungmetraj de animaţie al lui Charlie Kaufman, co-regizat de Duke Johnson. De asemenea, premiul pentru cea mai bună actriţă i-a fost acordat Valeriei Golino, pentru rolul din ”Per Amor Vostro” (Italia), de Giuseppe Gaudino. Premiul pentru cel mai bun actor i-a revenit lui Fabrice Luchini, pentru rolul din pelicula ”L'Hermine” (Franţa), de Christian Vincent.

Trofeul ”Marcello Mastroianni” pentru cel mai bun tânăr actor a mers la Abraham Attah, pentru rolul din filmul ”Beasts Of Nation” (SUA), de Cary Joji Fukunaga. Christian Vincent a primit premiul pentru cel mai bun scenariu, cu povestea ”L'Hermine”, pe care a şi regizat-o, iar premiul special al juriului a fost acordat filmului ”Abluka (Frenzy)”, de Emin Alper, o co-producţie Turcia / Franţa / Qatar. Premiul ”Luigi De Laurentiis” - Leone del Futuro (pentru film de debut) a fost acordat de un juriu condus de Saverio Costanzo şi format din Charles Burnett, Roger Garcia, Natacha Laurent şi Daniela Michel lungmetrajului ”The Childhood of a Leader” (Marea Britanie / Ungaria), de Brady Corbet, care a primit şi 100.000 de dolari din partea Filmauro di Aurelio e Luigi De Laurentiis, pentru regizor şi producător.

În ceea ce priveşte secţiunea Orizzonti, juriul format din Anita Caprioli, Fruit Chan, Alix Delaporte şi Paz Vega şi prezidat de Jonathan Demme a decis ca premiul pentru cel mai bun film să meargă la ”Free In Deed” (SUA / Noua Zeelandă), de Jake Mahaffy, în timp ce trofeul pentru cel mai bun regizor i-a revenit lui Brady Corbet, pentru ”The Childhood of a Leader”. Premiul special al juriului secţiunii Orizzonti a fost acordat filmului ”Boi Neon / Neon Bull” (Brazilia / Uruguay / Olanda), de Gabriel Mascaro. Cel mai bun actor al secţiunii a fost desemnat Dominique Lebornein, pentru rolul din ”Tempête” (Franţa), de Samuel Collardey, iar cel mai bun scurtmetraj a fost desemnat ”Belladona” (Croaţia), de Dubravka Turic. Premiul pentru cel mai bun documentar din cadrul secţiunii Venezia Classici a ajuns la ”The 1000 Eyes of Dr. Maddin” (Franţa), de Yves Montmayeur. Regizorul francez Bertrand Tavernier a fost recompensat în acest an cu un Leu de Aur pentru întreaga carieră, premiul Jaeger-LeCoultre Glory i-a revenit lui Brian De Palma, iar premiul pentru talent vizionar (Persol Tribute Visionary Talent) i-a fost atribuit lui Jonathan Demme.

Festivalul de Film de la Veneţia s-a desfăşurat în perioada 2 - 12 septembrie, la hotelul Lido, fiind coordonat de regizorul Alberto Barbera. Afişul ediţiei din 2015 a fost realizat, pentru al patrulea an consecutiv, de Simone Massi şi a fost dedicat cinematografului de artă, incluzând imaginea lui Antoine Doinel / Jean-Pierre Léaud şi, în prim-plan, a Nastassjei Kinski. Anul trecut, premiul Leul de Aur pentru cel mai bun film i-a revenit peliculei ”A Pigeon Sat on a Branch Reflecting on Existence”, regizată de suedezul Roy Anderson.